The Most Serious Fart Gandeng Scott Muller untuk Pengisian Suara Karakter

JawaPos.com – Dunia animasi kembali menghadirkan proyek dengan konsep yang tak biasa. Menurut laporan Variety, Scott Muller, casting director yang dikenal lewat serial animasi The Simpsons, dipercaya menangani proses voice casting untuk film animasi The Most Serious Fart produksi Utopai Studios. Film yang diadaptasi dari buku anak-anak karya Mike Bender tersebut direncanakan tayang di bioskop pada 2027.

The Most Serious Fart mengikuti kisah Siegfried, sosok fart yang digambarkan terlalu serius dan merasa malu dengan dirinya sendiri. Ia kemudian berusaha mengubah para fart menjadi sesuatu yang dianggap lebih terhormat.

Perjalanan tersebut justru membawanya pada pengalaman tentang menerima diri sendiri, menemukan persahabatan, serta menikmati kehidupan dengan cara yang lebih menyenangkan.

Keterlibatan Scott Muller menjadi bagian penting dalam produksi karena karakter-karakter dalam film akan sangat bergantung pada performa pengisi suara.

Muller sendiri memiliki pengalaman panjang dalam proyek animasi, termasuk The Simpsons, Futurama, King of the Hill, serta serial animasi Napoleon Dynamite. Ia juga akan bekerja bersama Andy Brooks, storyboard artist Coyote vs. Acme, yang bergabung sebagai key story artist.

Mike Bender dipercaya sebagai penulis, sutradara, sekaligus produser film, dengan Russell Hollander turut bertindak sebagai produser.

Bender menyebut pengalaman Muller dalam memahami peran performa suara akan membantu membangun dunia animasi Siegfried agar terasa unik. Tim kreatif juga ingin mempertahankan karakter dan daya tarik khas yang terdapat dalam buku aslinya.