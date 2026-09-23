The Most Serious Fart Gandeng Scott Muller untuk Pengisian Suara Karakter

The most serious fart (variety)
JawaPos.com – Dunia animasi kembali menghadirkan proyek dengan konsep yang tak biasa. Menurut laporan Variety, Scott Muller, casting director yang dikenal lewat serial animasi The Simpsons, dipercaya menangani proses voice casting untuk film animasi The Most Serious Fart produksi Utopai Studios. Film yang diadaptasi dari buku anak-anak karya Mike Bender tersebut direncanakan tayang di bioskop pada 2027.
The Most Serious Fart mengikuti kisah Siegfried, sosok fart yang digambarkan terlalu serius dan merasa malu dengan dirinya sendiri. Ia kemudian berusaha mengubah para fart menjadi sesuatu yang dianggap lebih terhormat.
Perjalanan tersebut justru membawanya pada pengalaman tentang menerima diri sendiri, menemukan persahabatan, serta menikmati kehidupan dengan cara yang lebih menyenangkan.
Keterlibatan Scott Muller menjadi bagian penting dalam produksi karena karakter-karakter dalam film akan sangat bergantung pada performa pengisi suara.
Muller sendiri memiliki pengalaman panjang dalam proyek animasi, termasuk The Simpsons, Futurama, King of the Hill, serta serial animasi Napoleon Dynamite. Ia juga akan bekerja bersama Andy Brooks, storyboard artist Coyote vs. Acme, yang bergabung sebagai key story artist.
Mike Bender dipercaya sebagai penulis, sutradara, sekaligus produser film, dengan Russell Hollander turut bertindak sebagai produser.
Bender menyebut pengalaman Muller dalam memahami peran performa suara akan membantu membangun dunia animasi Siegfried agar terasa unik. Tim kreatif juga ingin mempertahankan karakter dan daya tarik khas yang terdapat dalam buku aslinya.
The Most Serious Fart akan menggunakan teknologi AI secara terbatas dalam proses produksi. Utopai Studios menjelaskan bahwa animator dan ilustrator manusia tetap menjadi pihak yang memimpin proses kreatif serta menghasilkan artwork film, sementara AI digunakan sebagai alat pendukung untuk membantu proses iterasi di bawah arahan tim kreatif.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu
10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022