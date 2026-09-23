Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 23 September 2026 | 17.14 WIB

The Most Serious Fart Gandeng Scott Muller untuk Pengisian Suara Karakter

The most serious fart (variety) - Image

The most serious fart (variety)

JawaPos.com – Dunia animasi kembali menghadirkan proyek dengan konsep yang tak biasa. Menurut laporan Variety, Scott Muller, casting director yang dikenal lewat serial animasi The Simpsons, dipercaya menangani proses voice casting untuk film animasi The Most Serious Fart produksi Utopai Studios. Film yang diadaptasi dari buku anak-anak karya Mike Bender tersebut direncanakan tayang di bioskop pada 2027.

The Most Serious Fart mengikuti kisah Siegfried, sosok fart yang digambarkan terlalu serius dan merasa malu dengan dirinya sendiri. Ia kemudian berusaha mengubah para fart menjadi sesuatu yang dianggap lebih terhormat.

Perjalanan tersebut justru membawanya pada pengalaman tentang menerima diri sendiri, menemukan persahabatan, serta menikmati kehidupan dengan cara yang lebih menyenangkan.

Keterlibatan Scott Muller menjadi bagian penting dalam produksi karena karakter-karakter dalam film akan sangat bergantung pada performa pengisi suara.

Muller sendiri memiliki pengalaman panjang dalam proyek animasi, termasuk The Simpsons, Futurama, King of the Hill, serta serial animasi Napoleon Dynamite. Ia juga akan bekerja bersama Andy Brooks, storyboard artist Coyote vs. Acme, yang bergabung sebagai key story artist.

Mike Bender dipercaya sebagai penulis, sutradara, sekaligus produser film, dengan Russell Hollander turut bertindak sebagai produser.

Bender menyebut pengalaman Muller dalam memahami peran performa suara akan membantu membangun dunia animasi Siegfried agar terasa unik. Tim kreatif juga ingin mempertahankan karakter dan daya tarik khas yang terdapat dalam buku aslinya.

The Most Serious Fart akan menggunakan teknologi AI secara terbatas dalam proses produksi. Utopai Studios menjelaskan bahwa animator dan ilustrator manusia tetap menjadi pihak yang memimpin proses kreatif serta menghasilkan artwork film, sementara AI digunakan sebagai alat pendukung untuk membantu proses iterasi di bawah arahan tim kreatif.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
8 Kebiasaan Orang yang Nyaman dengan Suaranya Sendiri Saat Berkomunikasi Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Kebiasaan Orang yang Nyaman dengan Suaranya Sendiri Saat Berkomunikasi Menurut Psikologi

Jumat, 18 September 2026 | 22.04 WIB

Sung Yu-ri Terpukau Suara Merdu Putri Kembar, Bakat Musik Mulai Terlihat?  - Image
Infotainment

Sung Yu-ri Terpukau Suara Merdu Putri Kembar, Bakat Musik Mulai Terlihat? 

Minggu, 6 September 2026 | 20.56 WIB

Kolom Komentar TikTok Makin Seru, Bisa Kirim Suara Foto! - Image
Teknologi

Kolom Komentar TikTok Makin Seru, Bisa Kirim Suara Foto!

Sabtu, 5 September 2026 | 01.44 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore