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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 29 September 2026 | 03.46 WIB

Bukan Sekadar Pelit, Kebiasaan Simpan Plastik Bisa Menunjukkan Pola Pikir Finansial

seseorang yang melipat dan menyimpan kantong plastik (Freepik/freepik) - Image

seseorang yang melipat dan menyimpan kantong plastik (Freepik/freepik)

JawaPos.com – Menyimpan kantong plastik bekas belanja mungkin terlihat seperti kebiasaan sederhana. Di sejumlah rumah, plastik biasanya dilipat kemudian ditaruh di laci, lemari, atau tempat khusus agar bisa digunakan kembali ketika diperlukan.

Bagi sebagian orang, kebiasaan tersebut mungkin dianggap sepele. Namun, dari sudut pandang perilaku, kebiasaan menggunakan kembali barang dan tidak terburu-buru membuang sesuatu dapat menunjukkan cara seseorang dalam menghargai sumber daya serta mengatur kebutuhan sehari-hari.

Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah kebiasaan hemat yang disebut sering terlihat pada orang-orang yang terbiasa menyimpan dan memanfaatkan kembali kantong plastik. Berikut di antaranya:

1. Tidak Menganggap Semua Barang Hanya Sekali Pakai

Orang yang gemar menyimpan kantong plastik biasanya melihat kemungkinan penggunaan lain dari sebuah barang. Sesuatu yang dianggap tidak berguna oleh orang lain belum tentu langsung mereka buang.

Cara berpikir seperti ini membuat mereka terbiasa mencari fungsi kedua dari barang yang masih layak digunakan.

2. Menghargai Penghematan Sekecil Apa Pun

Bagi sebagian orang, menghemat uang dalam jumlah kecil mungkin terasa tidak terlalu berarti. Namun, orang yang terbiasa berhemat cenderung melihat manfaat dari penghematan yang dilakukan secara konsisten.

Menurut pola pikir tersebut, sejumlah kecil uang yang berhasil dihemat berulang kali dapat memberikan dampak yang lebih terasa dalam jangka panjang.

3. Lebih Memikirkan Kegunaan daripada Gengsi

Menggunakan kembali kantong belanja tidak selalu terlihat menarik. Namun, bagi orang yang mengutamakan fungsi, penampilan bukanlah pertimbangan utama.

Selama barang tersebut masih bersih, aman, dan dapat digunakan, mereka tidak terlalu memikirkan apakah orang lain akan menganggapnya sederhana atau tidak bergengsi.

4. Terbiasa Menyiapkan Sesuatu untuk Kebutuhan Mendatang

Menyimpan plastik juga menunjukkan kebiasaan mempersiapkan sesuatu sebelum benar-benar diperlukan. Ketika suatu saat membutuhkan kantong tambahan, mereka tidak harus membeli atau mencari yang baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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