Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 14 September 2026 | 19.16 WIB

Gemini hingga Aquarius, 5 Zodiak Ini Konon Punya Pola Pikir Jenius

ilustrasi zodiak jenius. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak jenius. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam memahami informasi, menyelesaikan persoalan, dan mengambil keputusan. Ada yang cepat menangkap sesuatu, sementara lainnya membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami sebuah persoalan.

Dalam astrologi, karakter dan pola pikir seseorang kerap dikaitkan dengan zodiak yang dimilikinya. Sejumlah zodiak bahkan dipercaya mempunyai rasa ingin tahu tinggi, kemampuan analisis kuat, serta pola pikir kreatif.

Mereka digambarkan sebagai sosok yang mudah mempelajari sesuatu, mampu melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, dan tidak takut menghasilkan gagasan yang berbeda.

Dilansir dari AstroTalk, terdapat lima zodiak yang dalam astrologi sering dikaitkan dengan kecerdasan dan kemampuan berpikir yang tajam.

Lantas, zodiak apa saja?

1. Gemini

Gemini dikenal sebagai sosok yang cepat berpikir dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Mereka biasanya tidak membutuhkan waktu lama untuk berpindah dari satu topik ke topik lainnya.

Rasa ingin tahu yang besar juga membuat Gemini senang memperoleh pengetahuan baru. Mereka dapat tertarik pada berbagai bidang sekaligus dan menikmati proses mencari informasi.

Kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu kekuatan Gemini. Mereka cenderung mampu menyampaikan gagasan dengan cara yang menarik sehingga mudah dipahami oleh orang lain.

Karakter tersebut membuat Gemini dalam astrologi sering dianggap sebagai pribadi yang cekatan ketika menghadapi masalah dan mencari solusi.

2. Virgo

Virgo identik dengan sifat teliti dan perhatian terhadap detail. Tidak mudah puas dengan jawaban yang belum lengkap membuat mereka cenderung memeriksa persoalan secara lebih mendalam.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Mudah Dikelabui, 5 Zodiak Ini Punya Pola Pikir Tajam Menurut Astrologi - Image
Zodiak

Tak Mudah Dikelabui, 5 Zodiak Ini Punya Pola Pikir Tajam Menurut Astrologi

Selasa, 8 September 2026 | 06.10 WIB

Jika Anda Ingin Berusaha Mengubah Cara Kerja Dunia, Ubahlah 7 Pola Pikir Ini Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Jika Anda Ingin Berusaha Mengubah Cara Kerja Dunia, Ubahlah 7 Pola Pikir Ini Menurut Psikologi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 01.20 WIB

Diam-Diam Jenius, 5 Zodiak Ini Punya Pola Pikir Tajam dan Sulit Dikelabui - Image
Zodiak

Diam-Diam Jenius, 5 Zodiak Ini Punya Pola Pikir Tajam dan Sulit Dikelabui

Rabu, 19 Agustus 2026 | 00.59 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore