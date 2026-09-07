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Rabbany Wanadriani
Selasa, 8 September 2026 | 06.10 WIB

Tak Mudah Dikelabui, 5 Zodiak Ini Punya Pola Pikir Tajam Menurut Astrologi

ilustrasi zodiak paling cerdas. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak paling cerdas. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam memahami informasi dan menghadapi persoalan. Ada yang membutuhkan waktu untuk menganalisis keadaan, sementara sebagian lainnya dapat menangkap inti masalah hanya dalam waktu singkat.

Dalam astrologi, karakter seperti itu kerap dikaitkan dengan zodiak tertentu. Meski zodiak tentu bukan ukuran ilmiah untuk menentukan tingkat kecerdasan seseorang, kepercayaan astrologi menggambarkan beberapa tanda memiliki kecenderungan berpikir cepat, analitis, strategis, hingga kreatif.

Orang-orang dengan karakter tersebut biasanya mudah menemukan pola, cepat memahami gagasan baru, dan mampu melihat kemungkinan yang belum terpikirkan oleh orang lain.

Dilansir dari AstroTalk, berikut lima zodiak yang kerap disebut memiliki kecerdasan alami dan mampu berada satu langkah lebih depan.

1. Gemini

Gemini dikenal memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka senang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan biasanya tertarik pada banyak topik sekaligus.

Karakter tersebut membuat Gemini terlihat cepat memahami sesuatu, terutama ketika berhadapan dengan informasi baru. Mereka juga cenderung menikmati percakapan, permainan kata, maupun aktivitas yang dapat merangsang pikiran.

Namun, rasa bosan dapat menjadi tantangan bagi Gemini. Ketika suatu pekerjaan dianggap terlalu monoton, perhatian mereka bisa cepat berpindah ke hal lain.

Karena itu, astrologi menggambarkan Gemini akan lebih produktif ketika memiliki aktivitas yang beragam, target jangka pendek, serta ruang untuk mengeksplorasi ide-ide baru.

2. Virgo

Virgo identik dengan pola pikir yang sistematis dan perhatian terhadap detail. Mereka mampu melihat bagian-bagian kecil yang sering luput dari perhatian orang lain.

Ketika menghadapi masalah yang rumit, Virgo biasanya berusaha menguraikannya menjadi beberapa bagian agar lebih mudah diselesaikan. Kemampuan tersebut membuat mereka terlihat sangat terorganisir dan logis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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