6 Cara Mengubah Kepekaan Emosionalmu Menjadi Sebuah Kekuatan Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang mengubah emosional menjadi kekuatan / foto: Magnific/inna-zueva5

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bahwa dirimu terlalu mudah tersentuh oleh perkataan orang lain?

Sebuah kalimat sederhana bisa terus terngiang-ngiang di kepala. Perubahan kecil dalam ekspresi seseorang dapat membuatmu bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah. Ketika melihat orang lain sedih, kamu mungkin ikut merasakan kesedihan tersebut. Bahkan suasana sebuah ruangan terkadang bisa memengaruhi suasana hatimu tanpa kamu sadari.



Bagi sebagian orang, kepekaan emosional seperti ini terasa melelahkan.



Kamu mungkin pernah berpikir, “Mengapa aku memikirkan semuanya terlalu dalam?”, “Mengapa aku begitu mudah terbawa perasaan?”, atau “Mengapa hal kecil bisa begitu berpengaruh kepadaku?”



Namun, dalam psikologi, memiliki kepekaan emosional tidak selalu berarti kamu lemah.



Kepekaan emosional dapat menjadi sebuah kemampuan ketika kamu belajar mengenali, memahami, dan mengelolanya dengan tepat. Masalahnya bukan semata-mata karena kamu memiliki emosi yang kuat, tetapi karena kamu mungkin belum menemukan cara yang sehat untuk menggunakannya.



Orang yang peka secara emosional sering kali memiliki kemampuan untuk memperhatikan detail sosial, memahami perasaan orang lain, mengenali perubahan suasana, dan melakukan refleksi diri secara mendalam. Jika kemampuan tersebut dipadukan dengan batasan yang sehat dan regulasi emosi yang baik, kepekaan justru dapat menjadi kekuatan.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (27/9), terdapat enam cara mengubah kepekaan emosional menjadi sesuatu yang membantu kehidupanmu.



1. Berhenti Menganggap Semua Emosi sebagai Kelemahan



Langkah pertama adalah mengubah cara pandangmu terhadap emosi.



Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi kuat berarti tidak mudah menangis, tidak terlalu peduli, tidak menunjukkan perasaan, atau mampu tetap tenang dalam keadaan apa pun.



Padahal, emosi merupakan bagian normal dari pengalaman manusia.



Sedih, kecewa, takut, marah, malu, bahagia, lega, dan tersentuh adalah respons yang memberikan informasi tentang apa yang sedang terjadi dalam diri kita.



Ketika kamu merasa sedih setelah kehilangan seseorang, kesedihan tersebut dapat menunjukkan bahwa hubungan itu memiliki arti. Ketika kamu merasa marah karena diperlakukan tidak adil, kemarahan tersebut dapat memberi sinyal bahwa ada batas pribadi yang mungkin telah dilanggar.



Dengan kata lain, emosi tidak selalu harus dilawan.



Emosi dapat dipahami sebagai informasi.



Orang yang sensitif secara emosional sering kali mengalami informasi tersebut dengan intensitas yang lebih besar. Karena itu, tantangannya bukan menghilangkan kepekaan, melainkan belajar membaca pesan yang dibawa oleh emosi tanpa membiarkan emosi mengendalikan seluruh perilaku.



Cobalah mengganti pertanyaan:



“Bagaimana caranya supaya aku tidak merasakan ini?”



menjadi:



“Apa yang sedang coba diberitahukan oleh perasaan ini kepadaku?”



Perubahan kecil tersebut dapat mengubah hubunganmu dengan emosimu sendiri.



Kamu tidak lagi melihat kesedihan sebagai musuh. Kamu tidak harus membenci dirimu karena mudah tersentuh. Kamu mulai melihat emosi sebagai sesuatu yang perlu didengarkan sekaligus diatur.



Namun, penting untuk membedakan antara merasakan emosi dan bertindak berdasarkan setiap dorongan emosional.



Kamu boleh merasa marah tanpa harus langsung mengirim pesan kasar.



Kamu boleh merasa kecewa tanpa harus mengambil keputusan besar saat sedang sangat emosional.



Kamu boleh merasa takut tanpa harus langsung menyimpulkan bahwa sesuatu yang buruk pasti akan terjadi.



Kepekaan menjadi kekuatan ketika perasaan tetap diberi ruang, tetapi tindakan tetap dipilih dengan sadar.



2. Belajar Membedakan Intuisi dari Kecemasan



Salah satu tantangan orang yang sangat peka adalah terlalu banyak membaca situasi.



Misalnya, seseorang tiba-tiba membalas pesan dengan singkat.



Kamu langsung menyadari perubahan tersebut.



Kemudian pikiran mulai bekerja:



“Apakah dia marah?”



“Apakah aku melakukan kesalahan?”



“Apakah dia mulai berubah?”



“Jangan-jangan hubungan kami sedang bermasalah?”



Kepekaan membuatmu menangkap perubahan kecil. Namun, interpretasi terhadap perubahan tersebut belum tentu benar.



Inilah alasan pentingnya membedakan pengamatan dari interpretasi.



Pengamatan:



“Dia biasanya membalas dengan panjang, tetapi hari ini jawabannya singkat.”



Interpretasi:



“Dia pasti sedang marah kepadaku.”



Keduanya bukan hal yang sama.



Kepekaan emosional dapat membantumu menangkap sinyal, tetapi sinyal bukan selalu kesimpulan.



Seseorang bisa membalas singkat karena sedang lelah, sibuk, sakit, terburu-buru, atau memang sedang tidak ingin berbicara. Tidak semua perubahan perilaku orang lain berkaitan dengan dirimu.



Karena itu, ketika merasakan sesuatu dengan sangat kuat, cobalah berhenti sejenak dan tanyakan tiga hal:



Apa yang benar-benar aku ketahui?



Apa yang sedang aku asumsikan?



Apakah ada penjelasan lain yang masuk akal?



Latihan sederhana ini dapat membantumu menggunakan kepekaan tanpa terjebak dalam overthinking.



Kepekaan membuatmu memperhatikan.



Ketenangan membantumu menafsirkan.



Keduanya perlu berjalan bersama.



3. Gunakan Empati Tanpa Mengambil Semua Beban Orang Lain



Kepekaan emosional sering berkaitan dengan kemampuan memahami perasaan orang lain.



Kamu mungkin bisa mengetahui ketika temanmu sedang tidak baik-baik saja meskipun dia mengatakan, “Aku nggak apa-apa.”



Kamu mungkin bisa merasakan ketegangan dalam percakapan.



Kamu mungkin juga menjadi orang yang sering dipercaya untuk mendengarkan masalah orang lain.



Kemampuan seperti ini dapat menjadi kekuatan besar dalam hubungan sosial.



Tetapi ada satu jebakan yang perlu diperhatikan: empati tidak sama dengan mengambil tanggung jawab atas emosi orang lain.



Kamu dapat memahami kesedihan seseorang tanpa harus menyelesaikannya.



Kamu dapat menemani seseorang yang sedang kecewa tanpa harus ikut tenggelam dalam kekecewaan tersebut.



Kamu dapat peduli tanpa mengorbankan seluruh energimu.



Bayangkan kamu melihat seseorang sedang berada di dalam sungai yang deras.



Empati berarti kamu memahami bahwa orang tersebut sedang kesulitan dan berusaha membantunya menemukan jalan keluar.



Namun, jika kamu ikut masuk ke dalam arus tanpa memiliki kemampuan untuk berenang, kamu justru bisa ikut terseret.



Begitu pula dalam hubungan.



Kamu boleh berkata:



“Aku memahami kenapa kamu merasa seperti itu.”



Tanpa harus berkata:



“Aku harus membuatmu berhenti merasa seperti itu.”



Perbedaan tersebut sangat penting.



Orang yang sensitif secara emosional perlu belajar memiliki batas emosional.



Kamu bertanggung jawab terhadap bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Tetapi kamu tidak selalu bertanggung jawab atas bagaimana orang lain merasa.



Ketika seseorang kecewa kepadamu, misalnya, kamu dapat mengevaluasi apakah memang ada kesalahan yang perlu diperbaiki.



Tetapi kamu tidak harus menghabiskan berhari-hari untuk memastikan bahwa semua orang selalu menyukaimu.



Empati yang sehat memiliki dua sisi:



“Aku bisa memahami perasaanmu.”



dan



“Aku tetap memiliki ruang untuk merasakan perasaanku sendiri.”



Ketika keduanya seimbang, kepekaan emosional berubah menjadi kemampuan membangun hubungan yang lebih hangat tanpa kehilangan diri sendiri.



4. Jadikan Kepekaan sebagai Bahan untuk Mengenal Dirimu Lebih Dalam



Orang yang peka sering memiliki kehidupan batin yang kaya.



Mereka dapat memikirkan pengalaman secara mendalam, mengingat detail emosional, dan terus mengevaluasi apa yang mereka rasakan.



Jika diarahkan dengan baik, kemampuan ini dapat menjadi alat refleksi diri.



Misalnya, ketika kamu merasa sangat tersinggung oleh perkataan seseorang, jangan hanya bertanya:



“Mengapa dia mengatakan itu?”



Cobalah bertanya:



“Mengapa perkataan itu begitu menyentuh bagian tertentu dalam diriku?”



Pertanyaan kedua membawa perhatian kembali kepada dirimu.



Mungkin komentar tersebut mengingatkanmu pada pengalaman masa lalu.



Mungkin kamu memiliki kebutuhan tertentu yang belum terpenuhi.



Mungkin ada ketakutan terhadap penolakan.



Mungkin kamu memiliki standar yang sangat tinggi terhadap diri sendiri.



Atau mungkin memang ada sesuatu dalam hubungan tersebut yang perlu dibicarakan.



Tidak semua emosi harus memiliki jawaban yang rumit. Tetapi refleksi dapat membantu menemukan pola.



Salah satu cara sederhana adalah membuat jurnal emosi.



Tidak perlu menulis panjang. Cukup catat:



Situasi: Apa yang terjadi?



Emosi: Apa yang aku rasakan?



Pikiran: Apa yang langsung muncul di pikiranku?



Kebutuhan: Apa yang sebenarnya aku butuhkan?



Respons: Apa tindakan yang paling sehat?



Contohnya:



Situasi: Teman membatalkan janji.



Emosi: Kecewa dan sedih.



Pikiran: “Mungkin aku tidak penting baginya.”



Kebutuhan: Kepastian dan penghargaan.



Respons: Menanyakan situasinya tanpa langsung menuduh.



Latihan seperti ini membuatmu lebih mampu memisahkan fakta, pikiran, emosi, dan kebutuhan.



Pada akhirnya, kepekaan tidak lagi sekadar membuatmu merasakan banyak hal. Kepekaan mulai membantumu memahami dirimu sendiri.



5. Salurkan Kepekaan ke dalam Kreativitas dan Pekerjaan yang Bermakna



Kepekaan emosional juga dapat menjadi sumber kreativitas.



Banyak aktivitas kreatif membutuhkan kemampuan memperhatikan nuansa: tulisan, musik, fotografi, seni, desain, film, storytelling, maupun berbagai bentuk komunikasi.



Orang yang mampu menangkap detail emosi sering memiliki banyak bahan untuk diekspresikan.



Sebuah percakapan sederhana dapat menjadi ide tulisan.



Sebuah pengalaman kehilangan dapat menjadi puisi.



Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan dapat dituangkan melalui musik.



Sebuah pengamatan terhadap hubungan manusia dapat menjadi cerita.



Kuncinya adalah tidak membiarkan semua pengalaman emosional hanya berputar di dalam kepala.



Salurkan.



Tulis.



Gambar.



Buat musik.



Berbicara dengan orang yang dipercaya.



Atau gunakan pengalaman tersebut untuk menciptakan sesuatu yang memiliki makna.



Kepekaan yang hanya disimpan di dalam pikiran dapat berubah menjadi rumination—pikiran yang berulang-ulang tanpa menghasilkan penyelesaian.



Sebaliknya, kepekaan yang disalurkan melalui ekspresi dapat menjadi proses pemaknaan.



Misalnya, daripada berulang kali memikirkan:



“Mengapa hubungan itu berakhir?”



kamu dapat mulai menulis:



“Apa yang kupelajari tentang diriku dari hubungan tersebut?”



Perbedaannya sangat besar.



Yang pertama membuatmu terus berada di masa lalu.



Yang kedua mulai mengubah pengalaman menjadi pengetahuan.



Tidak semua rasa sakit harus langsung memiliki makna. Namun, manusia sering dapat menemukan pemahaman baru ketika memberi ruang bagi pengalaman untuk diproses.



6. Bangun Kemampuan Regulasi Emosi, Bukan Mematikan Emosi



Pada akhirnya, kepekaan emosional menjadi kekuatan ketika kamu memiliki kemampuan untuk mengatur intensitasnya.



Regulasi emosi bukan berarti tidak boleh merasa sedih.



Bukan berarti selalu positif.



Bukan pula berarti memaksa diri untuk tenang ketika sebenarnya sedang terluka.



Regulasi emosi lebih dekat dengan kemampuan untuk menyadari apa yang sedang kamu rasakan, memberikan ruang terhadap emosi tersebut, lalu memilih respons yang sesuai.



Bayangkan emosimu seperti ombak.



Kamu tidak selalu bisa menghentikan ombak datang.



Tetapi kamu dapat belajar bagaimana menghadapinya.



Ketika emosi sedang sangat kuat, jangan terburu-buru mengambil keputusan besar.



Berikan jeda.



Tarik napas.



Berjalan sebentar.



Tidur jika memang sudah sangat lelah.



Tulis apa yang kamu rasakan.



Bicarakan dengan seseorang yang dapat dipercaya.



Kemudian kembali kepada masalah tersebut ketika intensitas emosimu sudah lebih terkendali.



Salah satu kemampuan penting adalah mengenali tanda-tanda ketika dirimu mulai kewalahan.



Misalnya:



pikiran terus berputar pada satu masalah,

sulit berkonsentrasi,

tubuh terasa tegang,

sulit tidur karena memikirkan sesuatu,

keinginan untuk langsung bereaksi,

atau merasa harus segera mendapatkan kepastian.



Ketika tanda-tanda tersebut muncul, mungkin yang kamu butuhkan bukan jawaban secepat mungkin, tetapi jeda.



Jeda memberikan kesempatan kepada sistem emosional dan kognitif untuk kembali bekerja secara lebih seimbang.



Dan ketika kamu sudah lebih tenang, tanyakan:



“Apa respons yang sesuai dengan nilai-nilaiku, bukan sekadar sesuai dengan emosiku saat ini?”



Pertanyaan tersebut dapat menjadi kompas.



Kepekaan Bukan Sesuatu yang Harus Kamu Hilangkan



Pada akhirnya, menjadi pribadi yang peka bukan berarti kamu harus berubah menjadi seseorang yang tidak peduli.



Kamu tidak perlu menjadi lebih dingin hanya agar tidak mudah terluka.



Kamu tidak harus berhenti peduli hanya karena pernah dimanfaatkan.



Kamu tidak harus mengabaikan emosimu hanya karena orang lain menganggapmu terlalu sensitif.



Yang perlu dibangun adalah kemampuan untuk merasakan tanpa tenggelam, memahami tanpa mengambil alih, dan peduli tanpa kehilangan diri sendiri.



Kepekaan dapat membuatmu menyadari hal-hal yang mungkin dilewatkan orang lain.



Tetapi kepekaan tanpa batas dapat melelahkan.



Empati tanpa batas dapat membuatmu mengabaikan kebutuhan sendiri.



Refleksi tanpa batas dapat berubah menjadi overthinking.



Karena itu, kekuatan sebenarnya bukan terletak pada seberapa dalam kamu bisa merasakan.



Kekuatan terletak pada kemampuanmu untuk mengelola kedalaman tersebut.



Kamu bisa tetap lembut sekaligus memiliki batas.



Kamu bisa peduli sekaligus mengatakan tidak.



Kamu bisa memahami orang lain tanpa kehilangan dirimu sendiri.



Kamu bisa merasakan sesuatu dengan sangat dalam tanpa harus langsung bertindak berdasarkan perasaan itu.



Dan mungkin, pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi:



“Bagaimana caranya supaya aku tidak terlalu sensitif?”



Melainkan:



“Bagaimana aku bisa menggunakan kepekaanku dengan lebih bijaksana?”



