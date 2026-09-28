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Endah Primasari Utami
Senin, 28 September 2026 | 20.42 WIB

Apa yang Anda Lihat Pertama Kali? Ungkap Ketakutan Terbesar Anda Saat Menjalin Hubungan

Gambar yang mampu ungkap ketakutan terbesar Anda saat menjalin hubungan. Sumber: timesofindia.

JawaPos.com - Sering kali gambar ilusi optik mengungkapkan hal yang tidak mampu diakui secara langsung oleh diri Anda.

Misalnya saja gambar ini yang mampu memberikan sedikit pencerahan tentang ketakutan terbesar Anda saat menjalin sebuah hubungan.


Dilansir JawaPos.com dari timesofindia pada Senin (28/9), berikut ini arti di balik gambar yang pertama kali Anda lihat yang dinilai mampu ungkap ketakutan terbesar Anda saat menjalin sebuah hubungan.

1. Wajah Seorang Wanita

Anda adalah seorang yang praktis dan sangat memerhatikan siklus tidur.

Jadi, saat menjalin sebuah hubungan, Anda takut kehilangan itu.

Anda tidak siap meluangkan waktu untuk pasangan, karena akan mengganggu siklus tidur Anda.

Di sisi lain, jatuh cinta membuat Anda menemukan keseimbangan yang sempurna antara dunia mimpi dan dunia nyata.

Ini membuat Anda bersemangat sekaligus takut.

2 Prajurit Berkuda

Anda begitu menjaga penampilan Anda saat menjalin hubungan.

Mungkin disebabkan perasaan takut ditinggalkan oleh pasangan jika Anda tidak terlihat baik dan sempurna setiap hari.

Tapi, Anda perlu mengingatkan diri sendiri bahwa hubungan Anda tidak akan berakhir hanya karena penampilan Anda buruk.

3. Kuda

Dalam sebuah hubungan, Anda sangat takut dengan penolakan dari pasangan.

Anda bersedia memberikan gairah dalam hubungan, namun trauma masa lalu yang membuat sakit hati membuat Anda takut untuk mengalaminya lagi.

4. Tentara di Latar Belakang

Anda takut menjadi rentan dan pasangan memanfaatkan itu.

Padahal, Anda ingin sekali menjalani cinta yang tulus dan terbuka.

Oleh sebab itu, Anda perlu menurunkan kewaspadaan dan menjadi sedikit lebih sensitif.

Editor: Hanny Suwindari
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