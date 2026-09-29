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Endah Primasari Utami
Selasa, 29 September 2026 | 23.47 WIB

Apa yang Pertama Kali Terlihat? Ungkap Keseriusan Anda dalam Hubungan

Gambar yang ungkap keseriusan Anda dalam hubungan. Sumber:  timesofindia.indiatimes.com.


JawaPos.com - Beberapa objek gambar yang tergabung menjadi satu atau dikenal sebagai ilusi optik dipercaya memiliki kekuatan untuk mengungkap hubungan dan ciri kepribadian seseorang.

Seperti gambar kali ini, baik pasangan atau sebuah ledakan atau kilat yang terlihat pertama kali mampu ungkap keseriusan Anda dalam hubungan.

Dilansir JawaPos.com dari timesofindia pada Selasa (29/9), berikut ini arti di balik apa yang pertama kali terlihat oleh Anda. Jangan lupa tanyakan juga pada pasangan Anda!.

1. Pasangan

Anda percaya pada hubungan dan cenderung menganggapnya serius.

Anda selalu memikirkan orang yang Anda cintai, berkomitmen, dan sepenuhnya setia pada pasangan.

Anda senang bersikap terbuka, transparan, dan jujur kepada pasangan serta menghargai semua etika dalam sebuah hubungan.

Anda selalu membela pasangan dan hubungan dimanapun diperlukan.

Ini semakin membuktikan bahwa Anda memang mencintai pasangan Anda dan peduli pada hubungan tersebut.

2. Ledakan atau Kilat

Anda mudah merasa terancam dan bukan tipe yang senang mengambil risiko atau menginvestasikan waktu dalam sebuah hubungan.

Anda juga tidak suka melakukan hal-hal yang hasilnya tidak pasti, karena Anda mudah berubah pikiran dan cepat bosan.
 
Oleh sebab itu, Anda jadi takut menjalin sebuah hubungan, karena Anda sudah berpikir itu akan menghabiskan waktu Anda, rumit, dan berisiko.

Ini membuat Anda merasa tidak nyaman.

Anda pun cenderung menghindari atau sama sekali tidak menjalin hubungan.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
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