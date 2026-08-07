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Lania Monica
Jumat, 7 Agustus 2026 | 09.35 WIB

Mengungkap Kepribadian Melalui Ilusi Optik: Apakah Anda Penuh Ketakutan Atau Berjiwa Romantis?

Ilusi optik kepribadian penuh ketakutan atau berjiwa romantis (TOI) - Image

Ilusi optik kepribadian penuh ketakutan atau berjiwa romantis (TOI)

JawaPos.com - Ilusi optik kini menjadi tren di media sosial, dengan klaim dapat mengungkap sisi terdalam kepribadian seseorang.

Disebut tes kepribadian ilusi optiktes ini menggunakan gambar unik yang mengandung elemen-elemen tersembunyi. Apa yang Anda lihat pertama kali dalam gambar ini dapat mengungkap sifat dasar Anda.

Salah satu tes yang viral adalah gambar dengan dua elemen utama: ledakan dan pasangan. Tes ini mengklaim mampu mengungkap apakah seseorang lebih cenderung penuh ketakutan atau memiliki hati romantis.

Apa yang pertama kali Anda lihat dalam gambar dapat memberikan wawasan psikologis tentang kepribadian Anda.

Dilansir dari laman The Times Of India, berikut interpretasi kepribadian berdasarkan elemen pertama yang Anda lihat:

1. Jika Anda Melihat Ledakan Terlebih Dahulu

Jika ledakan adalah hal pertama yang Anda lihat, ini menunjukkan bahwa Anda adalah pribadi yang sangat berhati-hatidalam hidup. 

Anda sering merasa kewalahan oleh ketidakpastian hidup dan memiliki ketakutan terhadap hal-hal yang tidak terduga. Ketakutan ini kadang-kadang dapat menghambat pertumbuhan Anda karena Anda cenderung menghindari keluar dari zona nyaman atau mengambil risiko.

Namun, sisi positifnya, sifat ini menunjukkan bahwa Anda memiliki kesadaran diri yang dalam. Anda memahami kelemahan Anda, dan dengan bekerja untuk mengatasinya, Anda dapat berkembang menjadi versi diri yang lebih baik.

Latihan meditasi dan mindfulness dapat membantu Anda lebih rileks, hidup di saat ini, dan mengurangi kecemasan.

2. Jika Anda Melihat Pasangan Terlebih Dahulu

Jika pasangan dalam gambar menarik perhatian Anda terlebih dahulu, ini menunjukkan bahwa Anda adalah pribadi yang romantis dan peduli. 

Editor: Hanny Suwindari
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