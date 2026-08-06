Menurut Psikologi, 7 Kebiasaan Ini Membantu Mengatasi Ketakutan Berbicara di Depan Umum

seseorang yang takut berbicara di depan umum. (Magnific)

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, berbicara di depan umum terasa lebih menegangkan daripada menghadapi ujian atau wawancara kerja. Tangan mulai berkeringat, jantung berdebar lebih cepat, suara bergetar, bahkan pikiran tiba-tiba kosong ketika harus berdiri di depan banyak orang. Kondisi ini dikenal sebagai public speaking anxiety atau kecemasan berbicara di depan umum.



Kabar baiknya, rasa takut tersebut bukanlah sesuatu yang permanen. Dalam psikologi, ketakutan terhadap berbicara di depan umum dipandang sebagai respons alami tubuh terhadap situasi yang dianggap penuh tekanan. Dengan latihan yang konsisten, otak dapat belajar bahwa berbicara di depan audiens bukanlah ancaman.



Psikolog menjelaskan bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari langkah besar. Justru kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari mampu membangun rasa percaya diri secara bertahap.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (6/8), terdapat tujuh kebiasaan yang dapat membantu mengurangi rasa takut berbicara di depan umum menurut prinsip-prinsip psikologi.



1. Latih Diri Berbicara Sedikit Demi Sedikit Setiap Hari



Salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan dalam psikologi adalah paparan bertahap (gradual exposure). Intinya, seseorang tidak langsung menghadapi situasi yang paling menakutkan, tetapi melatih diri melalui tantangan kecil yang meningkat secara perlahan.



Misalnya, mulailah dengan berbicara di depan cermin selama dua hingga lima menit. Setelah terbiasa, cobalah merekam diri sendiri menggunakan ponsel. Berikutnya, berbicaralah di depan anggota keluarga, teman dekat, atau kelompok kecil sebelum akhirnya tampil di depan audiens yang lebih besar.



Pendekatan ini membantu otak memahami bahwa berbicara di depan orang lain bukanlah ancaman nyata. Semakin sering dilakukan, semakin rendah pula respons kecemasan yang muncul.



2. Ubah Cara Pandang terhadap Rasa Gugup



Banyak orang menganggap rasa gugup sebagai tanda bahwa mereka akan gagal. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa rasa gugup sebenarnya merupakan bentuk kesiapan tubuh menghadapi tantangan.



Alih-alih berkata, "Saya pasti akan membuat kesalahan," cobalah menggantinya dengan kalimat seperti, "Tubuh saya sedang mempersiapkan energi untuk tampil."



Perubahan cara berpikir ini dikenal sebagai cognitive reappraisal, yaitu teknik mengubah makna dari suatu emosi sehingga dampaknya menjadi lebih positif. Ketika rasa gugup dipandang sebagai energi, bukan ancaman, kepercayaan diri biasanya meningkat.



3. Fokus pada Pesan, Bukan Penilaian Orang



Kesalahan yang sering dilakukan saat berbicara di depan umum adalah terlalu memikirkan bagaimana penonton menilai penampilan kita.



Akibatnya, perhatian terpecah dan rasa cemas semakin besar. Psikologi menyarankan agar fokus dialihkan pada tujuan utama, yaitu menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada audiens.



Ketika perhatian diarahkan pada isi pesan, otak memiliki lebih sedikit ruang untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan negatif. Hal ini membuat penyampaian materi terasa lebih alami dan mengurangi tekanan mental.



4. Gunakan Teknik Pernapasan untuk Menenangkan Tubuh



Saat cemas, sistem saraf simpatik menjadi lebih aktif sehingga detak jantung meningkat, napas menjadi pendek, dan tubuh terasa tegang.



Salah satu cara sederhana untuk mengatasinya adalah melakukan latihan pernapasan dalam. Tarik napas selama empat detik, tahan selama empat detik, lalu hembuskan perlahan selama enam hingga delapan detik.



Teknik ini membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang berperan menenangkan tubuh. Hasilnya, pikiran menjadi lebih jernih dan suara terdengar lebih stabil ketika mulai berbicara.



5. Berlatih dengan Simulasi yang Mirip Kondisi Sebenarnya



Psikologi olahraga maupun psikologi kinerja menunjukkan bahwa simulasi dapat meningkatkan kesiapan mental seseorang.



Jika Anda akan presentasi di kantor, cobalah berlatih sambil berdiri, menggunakan slide yang sama, dan mengatur waktu seperti kondisi nyata. Bahkan, bayangkan adanya audiens yang sedang memperhatikan Anda.



Semakin mirip latihan dengan situasi sebenarnya, semakin mudah otak beradaptasi ketika hari presentasi tiba. Rasa asing akan berkurang sehingga tingkat kecemasan juga menurun.



6. Terima Bahwa Kesalahan Adalah Hal yang Wajar



Banyak orang takut berbicara di depan umum karena ingin tampil sempurna. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa perfeksionisme sering kali justru meningkatkan kecemasan.



Audiens umumnya tidak mempermasalahkan kesalahan kecil seperti salah mengucapkan satu kata atau berhenti sejenak untuk mengingat materi. Bahkan, sebagian besar orang tidak menyadari kesalahan tersebut.



Daripada mengejar kesempurnaan, fokuslah pada komunikasi yang jelas dan mudah dipahami. Sikap menerima kemungkinan melakukan kesalahan justru membuat seseorang tampil lebih tenang dan autentik.



7. Rayakan Setiap Kemajuan Sekecil Apa Pun



Menurut teori pembelajaran dalam psikologi, perilaku yang diberi penghargaan cenderung lebih mudah diulang.



Karena itu, biasakan mengapresiasi setiap perkembangan yang berhasil dicapai. Misalnya, berhasil berbicara selama lima menit tanpa berhenti, mampu menjaga kontak mata lebih lama, atau berani mengajukan pertanyaan dalam rapat.



Penghargaan tidak harus berupa hadiah besar. Mengakui bahwa diri sendiri telah berkembang sudah cukup untuk meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri.



Seiring waktu, kebiasaan ini membantu membangun keyakinan bahwa kemampuan berbicara di depan umum dapat terus berkembang melalui latihan.



Mengapa Kebiasaan Kecil Sangat Berpengaruh?



Psikologi modern menjelaskan bahwa otak memiliki kemampuan yang disebut neuroplastisitas, yaitu kemampuan untuk membentuk pola dan koneksi baru berdasarkan pengalaman yang berulang.



Artinya, setiap kali Anda berlatih berbicara, mengelola rasa gugup, atau berhasil menghadapi situasi yang sebelumnya menakutkan, otak sedang belajar menciptakan respons yang lebih tenang.



Inilah alasan mengapa perubahan besar sering kali berasal dari kebiasaan-kebiasan kecil yang dilakukan secara konsisten, bukan dari keberanian yang muncul secara tiba-tiba.



Penutup



Ketakutan berbicara di depan umum bukanlah tanda bahwa Anda tidak berbakat atau tidak percaya diri. Rasa takut tersebut merupakan respons psikologis yang dapat diubah melalui latihan dan pembiasaan.



Dengan menerapkan tujuh kebiasaan di atas—mulai dari latihan bertahap, mengubah cara pandang terhadap rasa gugup, fokus pada pesan, mengatur pernapasan, melakukan simulasi, menerima ketidaksempurnaan, hingga merayakan setiap kemajuan—Anda dapat melatih otak untuk merasa lebih nyaman saat tampil di depan orang lain.



