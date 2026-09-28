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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 28 September 2026 | 17.26 WIB

8 Ucapan Psikologi Pikiran Sempit yang Sering Terungkap Tanpa Disadari

Ucapan psikologi pikiran sempit yang sering terungkap tanpa disadari / foto : Magnific/ BalashMirzabey - Image

Ucapan psikologi pikiran sempit yang sering terungkap tanpa disadari / foto : Magnific/ BalashMirzabey

JawaPos.com - Pikiran sempit sering terungkap lewat ucapan sederhana yang muncul tanpa disadari dalam percakapan santai sehari-hari.

Orang dengan pikiran sempit cenderung menolak ide asing dan menilai orang yang berbeda dari dirinya sendiri.

Sikap ini mungkin melindungi ego sesaat, namun justru menghambat perkembangan diri seseorang dalam jangka panjang.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (28/9), berikut delapan ucapan psikologi pikiran sempit yang sering terungkap tanpa disadari dalam percakapan sehari-hari.

1. Mempertanyakan alasan orang lain bersikap berbeda

Ketidakpastian sering memicu rasa takut dan cemas bagi kebanyakan orang yang menghadapinya.

Orang berpikiran terbuka biasanya tumbuh dengan menerima dan mencari ketidaknyamanan semacam ini.

Sebaliknya, orang berpikiran sempit menganggap perbedaan sebagai sesuatu yang salah secara mendasar.

2. Mengklaim sudah mengetahui segalanya

Orang yang terlalu percaya diri cenderung melebih-lebihkan kemampuan dan keahlian yang sebenarnya dimiliki.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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