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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 28 September 2026 | 18.07 WIB

6 Ucapan Ciri Khas Orang yang Benar-Benar Mencintai Pekerjaannya Menurut Psikologi

Ucapan ciri khas orang yang benar-benar mencintai pekerjaannya menurut psikologi / foto : Magnific/ jcomp - Image

Ucapan ciri khas orang yang benar-benar mencintai pekerjaannya menurut psikologi / foto : Magnific/ jcomp

JawaPos.com - Karier yang dijalani dengan penuh kebahagiaan sering tercermin lewat cara seseorang membicarakan pekerjaannya sehari-hari.

Mereka tidak selalu menyatakan secara langsung betapa mencintai pekerjaannya kepada orang di sekitarnya.

Sebaliknya, kebahagiaan tersebut lebih sering muncul lewat cerita tentang proyek atau momen lucu bersama rekan kerja.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (28/9), berikut enam ucapan ciri khas yang biasa diucapkan orang yang benar-benar mencintai pekerjaannya dalam kesehariannya.

1. "Aku benar-benar tidak sabar untuk kembali mengerjakan itu"

Orang yang menikmati pekerjaannya merasakan antusiasme nyata untuk kembali menyelesaikan tugas yang sedang dikerjakannya.

Kebanyakan orang menghitung waktu pulang, namun bagi mereka justru menantikan hari berikutnya untuk bekerja lagi.

Bahkan setelah pulang kerja, pikiran mereka tetap tertuju pada tugas tersebut karena dianggap menarik.

Antusiasme ini tidak berarti mereka menyukai setiap bagian pekerjaannya, hanya saja pekerjaan tersebut membangkitkan rasa penasaran.

Sementara banyak orang merasa kewalahan oleh pekerjaannya, sebagian lain justru menghitung waktu untuk kembali bekerja karena merasakan tujuan tertentu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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