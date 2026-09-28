6 Ucapan Ciri Khas Orang yang Benar-Benar Mencintai Pekerjaannya Menurut Psikologi

Ucapan ciri khas orang yang benar-benar mencintai pekerjaannya menurut psikologi / foto : Magnific/ jcomp
JawaPos.com - Karier yang dijalani dengan penuh kebahagiaan sering tercermin lewat cara seseorang membicarakan pekerjaannya sehari-hari.
Mereka tidak selalu menyatakan secara langsung betapa mencintai pekerjaannya kepada orang di sekitarnya.
Sebaliknya, kebahagiaan tersebut lebih sering muncul lewat cerita tentang proyek atau momen lucu bersama rekan kerja.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (28/9), berikut enam ucapan ciri khas yang biasa diucapkan orang yang benar-benar mencintai pekerjaannya dalam kesehariannya.
1. "Aku benar-benar tidak sabar untuk kembali mengerjakan itu"
Orang yang menikmati pekerjaannya merasakan antusiasme nyata untuk kembali menyelesaikan tugas yang sedang dikerjakannya.
Kebanyakan orang menghitung waktu pulang, namun bagi mereka justru menantikan hari berikutnya untuk bekerja lagi.
Bahkan setelah pulang kerja, pikiran mereka tetap tertuju pada tugas tersebut karena dianggap menarik.
Antusiasme ini tidak berarti mereka menyukai setiap bagian pekerjaannya, hanya saja pekerjaan tersebut membangkitkan rasa penasaran.
Sementara banyak orang merasa kewalahan oleh pekerjaannya, sebagian lain justru menghitung waktu untuk kembali bekerja karena merasakan tujuan tertentu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022