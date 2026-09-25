Tak Melulu Soal Nilai, Ini 8 Ciri Kepribadian Orang dengan IQ Tinggi

JawaPos.com – Kecerdasan seseorang tidak selalu dapat dilihat hanya dari nilai akademis atau kemampuannya mengerjakan soal sulit. IQ atau intelligence quotient lebih berkaitan dengan sejumlah kemampuan kognitif, seperti cara seseorang memahami informasi, belajar, bernalar, dan memecahkan persoalan.

Karena itu, orang dengan kemampuan kognitif tinggi terkadang menunjukkan pola berpikir dan karakter tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Meski demikian, ciri-ciri tersebut tidak bisa dijadikan ukuran tunggal untuk menentukan tingkat kecerdasan seseorang.

Dilansir dari English Jagran, berikut delapan karakter yang kerap dikaitkan dengan individu dengan IQ tinggi.

1. Selalu memiliki rasa ingin tahu Orang yang memiliki kemampuan kognitif tinggi biasanya tidak mudah puas dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Mereka cenderung senang bertanya, mencari informasi baru, dan memahami bagaimana sesuatu dapat terjadi.

Rasa penasaran tersebut membuat mereka terus belajar dan memperluas sudut pandang. Bagi mereka, menemukan jawaban atas sebuah pertanyaan justru dapat memunculkan pertanyaan baru.

2. Mampu menghadapi masalah yang rumit Kemampuan menyelesaikan persoalan kompleks juga sering dikaitkan dengan kecerdasan. Mereka cenderung mampu melihat suatu masalah dari berbagai sisi sebelum menentukan langkah.

Tidak hanya mengandalkan logika, mereka juga dapat menggunakan kreativitas untuk menemukan alternatif ketika cara yang biasa tidak berhasil. Kemampuan seperti ini dapat berguna dalam berbagai bidang, mulai dari pekerjaan hingga kehidupan sehari-hari.

3. Terbuka terhadap gagasan berbeda Orang dengan kemampuan berpikir tinggi tidak selalu merasa bahwa pendapatnya sendiri adalah yang paling benar. Mereka cenderung bersedia mendengarkan perspektif yang berbeda dan mempertimbangkan informasi baru.

Sikap terbuka tersebut dapat membantu seseorang berdiskusi secara lebih sehat, mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang lebih luas, serta bekerja sama dengan orang yang memiliki latar belakang berbeda.