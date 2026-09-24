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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 24 September 2026 | 18.49 WIB

6 Sikap Kerja Generasi Z yang Menolak Budaya Kerja Keras Ala Generasi Sebelumnya Menurut Psikologi

Sikap kerja generasi Z yang menolak budaya kerja keras ala generasi sebelumnya menurut psikologi. (Magnific) - Image

Sikap kerja generasi Z yang menolak budaya kerja keras ala generasi sebelumnya menurut psikologi. (Magnific)

JawaPos.com - Psikologi generasi kerja menunjukkan perbedaan besar antara generasi Z dan generasi sebelumnya dalam memandang budaya kerja keras.

Setiap generasi memasuki dunia kerja dengan pemahaman berbeda tentang apa yang seharusnya mereka terima dan tolerir.

Generasi sebelumnya cenderung bersyukur memiliki pekerjaan tanpa banyak mempertanyakan keadilan yang mereka terima di tempat kerja.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (24/9), berikut enam sikap kerja generasi Z yang menolak budaya kerja keras yang dulu diterima begitu saja oleh generasi sebelumnya.

1. Menolak anggapan bahwa lembur menunjukkan dedikasi tinggi

Generasi sebelumnya menganggap bertahan lebih lama di kantor sebagai bukti nyata dedikasi seorang karyawan.

Kebiasaan membalas pesan kerja setelah jam kantor dulu dianggap sebagai tanda semangat dan loyalitas tinggi.

Generasi Z justru mempertanyakan anggapan tersebut karena produktivitas seharusnya tidak diukur dari waktu tambahan.

Editor: Novia Tri Astuti
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