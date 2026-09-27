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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 27 September 2026 | 23.15 WIB

Bukan Sekadar Ramah, 7 Sikap Ini Kerap Dikaitkan dengan Rasa Suka

cara unik perempuan menampilkan naksir pada pria - Image

cara unik perempuan menampilkan naksir pada pria

JawaPos.com – Rasa tertarik kepada seseorang tidak selalu disampaikan secara terang-terangan. Sebagian orang memilih menunjukkannya melalui perhatian kecil, cara berkomunikasi, atau bahasa tubuh ketika sedang berada di dekat orang yang disukai.

Pada perempuan, ketertarikan terkadang terlihat melalui berbagai perilaku sederhana. Mulai dari lebih sering mencari kesempatan untuk berbicara hingga menunjukkan perhatian terhadap cerita yang pernah disampaikan.

Meski demikian, satu perilaku saja tidak cukup untuk memastikan seseorang sedang menyukai orang lain. Setiap individu memiliki gaya komunikasi dan cara menunjukkan perhatian yang berbeda.

Dilansir dari Geediting.com, berikut tujuh perilaku yang kerap dikaitkan dengan perempuan yang sedang menunjukkan ketertarikan kepada seorang pria.

1. Sering Mencari Kesempatan untuk Melakukan Kontak Fisik

Sentuhan ringan terkadang menjadi bagian dari cara seseorang menunjukkan kedekatan. Perempuan yang merasa nyaman dan tertarik kepada seorang pria mungkin mencari kesempatan untuk melakukan kontak fisik secara natural.

Contohnya seperti menepuk bahu ketika tertawa, menyentuh lengan saat berbicara, atau membantu merapikan sesuatu pada pakaian.

Namun, kontak fisik harus dilihat berdasarkan konteks. Sentuhan tidak selalu berarti ketertarikan romantis karena bisa saja merupakan kebiasaan atau bentuk keramahan.

2. Tanpa Sadar Mengikuti Gerakan

Dalam psikologi, perilaku meniru gerakan atau postur orang lain sering disebut mirroring. Hal ini dapat terjadi secara tidak sadar ketika seseorang merasa nyaman atau memiliki ketertarikan terhadap lawan bicara.

Misalnya, ketika Anda mengubah posisi duduk, ia kemudian melakukan gerakan serupa. Atau ketika Anda mengambil minuman, ia melakukan hal yang sama tidak lama kemudian.

Perilaku tersebut bisa menjadi salah satu bagian dari tanda adanya keselarasan dalam interaksi. Namun, sama seperti bahasa tubuh lainnya, mirroring tidak bisa dijadikan bukti tunggal adanya rasa suka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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