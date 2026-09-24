8 Perilaku yang Tak Ditoleransi Orang Baik dari Teman yang Toxic, Mereka Lebih Suka Jaga Jarak Sehat

Ilustrasi teman yang toxic (magnific/user15285612)

JawaPos.com - Persahabatan merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan. Hubungan yang sehat dapat memberikan dukungan emosional, rasa nyaman, serta membantu seseorang melewati berbagai tantangan hidup.

Namun, tidak semua pertemanan memberikan dampak positif. Ada hubungan yang justru menguras energi, menimbulkan tekanan, bahkan membuat seseorang merasa tidak dihargai.

Dalam kondisi seperti ini, menjaga jarak bukan berarti seseorang tidak memiliki rasa peduli. Justru, keputusan tersebut dapat menjadi bentuk kepedulian terhadap diri sendiri.

Orang yang dikenal baik dan memiliki empati tinggi terkadang membutuhkan waktu lebih lama untuk menyadari bahwa sebuah pertemanan sudah tidak sehat.

Namun, ketika menyadarinya, mereka mulai menetapkan batasan dan tidak lagi bersedia mentoleransi perilaku tertentu.

Dilansir dari YourTango, berikut delapan perilaku dalam pertemanan yang biasanya membuat seseorang memilih untuk menjaga jarak.

1. Terus-Menerus Membatalkan Janji

Sesekali membatalkan rencana tentu merupakan hal yang wajar. Setiap orang bisa menghadapi keadaan mendadak atau mengalami masa sulit.