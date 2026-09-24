Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 25 September 2026 | 04.07 WIB

9 Ciri Kepribadian Orang yang Perlu Membicarakan Masalah Sama Berulang Kali Menurut Psikologi

Ciri kepribadian orang yang membicarakan masalah sama berulang kali menurut psikologi./Magnific/ magnific - Image

Ciri kepribadian orang yang membicarakan masalah sama berulang kali menurut psikologi./Magnific/ magnific

JawaPos.com - Psikologi memproses emosi tercermin dari kebiasaan seseorang yang perlu membicarakan masalah sama secara berulang kali.

Mengungkapkan perasaan secara lisan ternyata memiliki efek terapeutik yang membantu seseorang memahami emosinya lebih baik.

Kebiasaan membicarakan hal yang sama berkali-kali bukan tanda kelemahan, melainkan cara sehat menghadapi masalah.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (24/9), berikut sembilan ciri kepribadian yang biasa dimiliki orang yang perlu membicarakan masalah sama secara berulang kali untuk memprosesnya.

1. Memiliki kepercayaan penuh terhadap orang terdekat

Memiliki lingkaran teman atau keluarga yang dipercaya membuat pembicaraan berulang terasa melegakan bagi seseorang.

Mereka selalu mendukung sekaligus memberi ruang bagi perasaan yang sedang dialami tanpa menghakimi.

Berbagi cerita membantu seseorang menghubungkan berbagai kepingan emosi yang sulit dipahami sendiri.

Persahabatan yang sehat menjadi fondasi penting bagi kesejahteraan meski percakapan yang sama terus berulang.

2. Memiliki kesadaran diri yang tinggi

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Sekadar Hiburan, Suka Menikmati Musik Bisa Berkaitan dengan 7 Sifat Ini - Image
Kepribadian

Bukan Sekadar Hiburan, Suka Menikmati Musik Bisa Berkaitan dengan 7 Sifat Ini

Jumat, 25 September 2026 | 04.55 WIB

Anda Masih Suka Menyetrika? Psikologi Mengaitkannya dengan 7 Karakter Ini - Image
Kepribadian

Anda Masih Suka Menyetrika? Psikologi Mengaitkannya dengan 7 Karakter Ini

Kamis, 24 September 2026 | 21.24 WIB

Pecinta Latte Punya Karakter Berbeda? Kenali 8 Ciri Kepribadiannya - Image
Kepribadian

Pecinta Latte Punya Karakter Berbeda? Kenali 8 Ciri Kepribadiannya

Kamis, 24 September 2026 | 21.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore