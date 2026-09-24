9 Ciri Kepribadian Orang yang Perlu Membicarakan Masalah Sama Berulang Kali Menurut Psikologi

JawaPos.com - Psikologi memproses emosi tercermin dari kebiasaan seseorang yang perlu membicarakan masalah sama secara berulang kali.

Mengungkapkan perasaan secara lisan ternyata memiliki efek terapeutik yang membantu seseorang memahami emosinya lebih baik.

Kebiasaan membicarakan hal yang sama berkali-kali bukan tanda kelemahan, melainkan cara sehat menghadapi masalah.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (24/9), berikut sembilan ciri kepribadian yang biasa dimiliki orang yang perlu membicarakan masalah sama secara berulang kali untuk memprosesnya.

1. Memiliki kepercayaan penuh terhadap orang terdekat

Memiliki lingkaran teman atau keluarga yang dipercaya membuat pembicaraan berulang terasa melegakan bagi seseorang.

Mereka selalu mendukung sekaligus memberi ruang bagi perasaan yang sedang dialami tanpa menghakimi.

Berbagi cerita membantu seseorang menghubungkan berbagai kepingan emosi yang sulit dipahami sendiri.

Persahabatan yang sehat menjadi fondasi penting bagi kesejahteraan meski percakapan yang sama terus berulang.