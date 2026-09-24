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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 25 September 2026 | 05.31 WIB

Tak Butuh Pesta Meriah, 7 Kepribadian Ini Sering Dimiliki Orang yang Biasa Saja Saat Ultah

kepribadian unik orang yang menjadikan ulang tahunnya seperti hari biasa kata psikologi. (Freepik/ shurkin_son) - Image

kepribadian unik orang yang menjadikan ulang tahunnya seperti hari biasa kata psikologi. (Freepik/ shurkin_son)

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam memandang dan merayakan ulang tahun. Bagi sebagian orang, hari kelahiran merupakan momen yang harus dirayakan dengan pesta, hadiah, atau berkumpul bersama orang terdekat.

Namun, ada pula yang memilih melewati ulang tahun tanpa perayaan khusus. Mereka tetap menjalani aktivitas seperti biasanya dan tidak merasa perlu menjadikan hari tersebut sebagai sesuatu yang istimewa.

Dilansir dari Geediting, kebiasaan memperlakukan ulang tahun seperti hari biasa dapat dikaitkan dengan sejumlah kecenderungan kepribadian. Meski demikian, karakter seseorang tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan cara mereka merayakan hari kelahiran.

Berikut tujuh sifat yang mungkin dimiliki orang yang memilih menjalani ulang tahunnya secara sederhana.

1. Nyaman Menghabiskan Waktu Sendiri

Tidak semua orang membutuhkan keramaian untuk merasa bahagia. Mereka yang memilih melewati ulang tahun dengan tenang mungkin justru merasa nyaman ketika memiliki waktu untuk diri sendiri.

Kesendirian bagi mereka dapat menjadi kesempatan untuk beristirahat, mengevaluasi perjalanan hidup, atau sekadar melakukan aktivitas yang disukai tanpa tekanan dari orang lain.

Karena itu, mereka mungkin lebih memilih menikmati makanan favorit, membaca buku, menonton film, atau bersantai di rumah dibanding mengadakan pesta besar.

2. Tidak Mudah Terpengaruh Ekspektasi Sosial

Sebagian orang merasa ulang tahun harus dirayakan secara meriah karena lingkungan sekitar memiliki kebiasaan tersebut. Namun, ada individu yang tidak merasa perlu mengikuti anggapan itu.

Mereka cenderung menentukan sendiri bagaimana sebuah momen harus dijalani. Selama merasa nyaman, mereka tidak terlalu memikirkan apakah cara tersebut sesuai dengan kebiasaan orang lain.

Sikap ini menunjukkan bahwa seseorang dapat memiliki standar kebahagiaan yang berasal dari dirinya sendiri, bukan semata-mata dari penilaian lingkungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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