Tak Butuh Pesta Meriah, 7 Kepribadian Ini Sering Dimiliki Orang yang Biasa Saja Saat Ultah

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam memandang dan merayakan ulang tahun. Bagi sebagian orang, hari kelahiran merupakan momen yang harus dirayakan dengan pesta, hadiah, atau berkumpul bersama orang terdekat.

Namun, ada pula yang memilih melewati ulang tahun tanpa perayaan khusus. Mereka tetap menjalani aktivitas seperti biasanya dan tidak merasa perlu menjadikan hari tersebut sebagai sesuatu yang istimewa.

Dilansir dari Geediting, kebiasaan memperlakukan ulang tahun seperti hari biasa dapat dikaitkan dengan sejumlah kecenderungan kepribadian. Meski demikian, karakter seseorang tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan cara mereka merayakan hari kelahiran.

Berikut tujuh sifat yang mungkin dimiliki orang yang memilih menjalani ulang tahunnya secara sederhana.

1. Nyaman Menghabiskan Waktu Sendiri Tidak semua orang membutuhkan keramaian untuk merasa bahagia. Mereka yang memilih melewati ulang tahun dengan tenang mungkin justru merasa nyaman ketika memiliki waktu untuk diri sendiri.

Kesendirian bagi mereka dapat menjadi kesempatan untuk beristirahat, mengevaluasi perjalanan hidup, atau sekadar melakukan aktivitas yang disukai tanpa tekanan dari orang lain.

Karena itu, mereka mungkin lebih memilih menikmati makanan favorit, membaca buku, menonton film, atau bersantai di rumah dibanding mengadakan pesta besar.

2. Tidak Mudah Terpengaruh Ekspektasi Sosial Sebagian orang merasa ulang tahun harus dirayakan secara meriah karena lingkungan sekitar memiliki kebiasaan tersebut. Namun, ada individu yang tidak merasa perlu mengikuti anggapan itu.

Mereka cenderung menentukan sendiri bagaimana sebuah momen harus dijalani. Selama merasa nyaman, mereka tidak terlalu memikirkan apakah cara tersebut sesuai dengan kebiasaan orang lain.