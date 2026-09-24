Bukan Sekadar Hiburan, Suka Menikmati Musik Bisa Berkaitan dengan 7 Sifat Ini

sifat orang yang menikmati musik di restoran dengan penuh hati menurut psikologi. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com - Musik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai aktivitas sehari-hari. Di restoran, misalnya, alunan lagu bukan hanya berfungsi sebagai pelengkap suasana, tetapi juga dapat memengaruhi pengalaman seseorang ketika menikmati makanan dan berbincang.
Setiap orang pun memiliki respons yang berbeda terhadap musik. Ada yang hanya menganggapnya sebagai suara latar, sementara sebagian lainnya dapat benar-benar larut dalam melodi, lirik, maupun suasana yang tercipta.
Respons terhadap musik memang tidak bisa digunakan untuk menentukan kepribadian seseorang secara pasti. Namun, dalam kajian psikologi, ketertarikan seseorang terhadap musik dan cara mereka meresponsnya dapat dikaitkan dengan sejumlah karakter tertentu.
Dilansir dari Geediting.com, berikut tujuh sifat yang kerap dikaitkan dengan orang yang menikmati musik secara mendalam.
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Orang yang mudah terbawa suasana ketika mendengar musik biasanya memiliki perhatian yang cukup besar terhadap nuansa emosional. Lagu dengan melodi sedih, misalnya, dapat membuat mereka ikut merasakan suasana yang dibangun oleh musik tersebut.
Kepekaan semacam ini juga dapat terlihat dalam interaksi sehari-hari. Mereka mungkin lebih mudah menyadari perubahan ekspresi, nada bicara, atau suasana hati orang-orang di sekitarnya.
Meski demikian, kemampuan menikmati emosi dalam musik tidak otomatis berarti seseorang memiliki tingkat empati yang lebih tinggi. Hal tersebut tetap dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya.
Musik tertentu dapat mengingatkan seseorang pada pengalaman atau kejadian yang pernah dialami. Sebuah lagu yang terdengar di restoran bahkan bisa membawa seseorang kembali pada kenangan masa lalu.
Bagi sebagian orang, pengalaman tersebut menjadi kesempatan untuk merenungkan perjalanan hidup, hubungan, maupun perasaan yang sedang mereka rasakan.
Karena itu, orang yang senang menikmati musik secara mendalam sering kali terlihat nyaman menghabiskan waktu untuk berpikir dan memahami dirinya sendiri.
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Jawa Pos
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