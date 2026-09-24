Anda Masih Suka Menyetrika? Psikologi Mengaitkannya dengan 7 Karakter Ini

JawaPos.com - Di tengah gaya hidup yang semakin praktis, menyetrika pakaian mungkin bukan lagi rutinitas yang dilakukan semua orang. Pakaian dengan bahan yang minim kusut, tren busana kasual, serta layanan laundry membuat banyak orang memilih cara yang lebih cepat untuk mengurus pakaian.

Meski begitu, sebagian orang tetap meluangkan waktu untuk menyetrika pakaian sendiri. Bagi mereka, pakaian yang licin dan tertata memberikan rasa nyaman tersendiri.

Kebiasaan tersebut ternyata kerap dikaitkan dengan karakter tertentu. Pilihan untuk tetap menyetrika tidak selalu berarti seseorang memiliki kepribadian tertentu, tetapi sejumlah interpretasi psikologis menghubungkannya dengan kecenderungan menyukai keteraturan, ketelitian, dan rutinitas.

Dilansir dari Geediting, berikut tujuh ciri kepribadian yang mungkin dimiliki orang yang masih rutin menyetrika pakaian.

1. Teliti dan Memperhatikan Detail Menyetrika membutuhkan perhatian terhadap bagian-bagian kecil pakaian. Kerutan di kerah, bagian lengan, hingga lipatan kain perlu dirapikan agar hasil akhirnya terlihat sempurna.

Kebiasaan tersebut sering dikaitkan dengan pribadi yang memperhatikan detail. Mereka biasanya memiliki standar tertentu terhadap hasil pekerjaan dan merasa kurang puas apabila sesuatu belum dikerjakan sesuai harapan.

Sikap teliti ini juga dapat terlihat ketika mereka menyelesaikan pekerjaan atau merencanakan berbagai keperluan sehari-hari.

2. Menghargai Kebiasaan yang Sudah Lama Tetap menyetrika ketika banyak orang memilih cara yang lebih praktis dapat menunjukkan seseorang tidak selalu mengikuti perubahan tren.

Bagi sebagian orang, kegiatan tersebut merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama atau bahkan diperkenalkan oleh keluarga. Mereka merasa nyaman mempertahankan rutinitas yang dianggap bermanfaat.