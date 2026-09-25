6 Sifat Kepribadian Orang yang Enggan Menjawab Panggilan Nomor Tak Dikenal Menurut Psikologi

JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa melihat nomor tak dikenal muncul di layar ponsel dapat langsung memicu rasa kesal maupun cemas.

Meski berbagai cara telah dicoba untuk memblokirnya, panggilan semacam itu tetap sering masuk tanpa permisi.

Kondisi ini sering dirasakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap batasan pribadi yang seharusnya dijaga seseorang.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (25/9), berikut enam sifat kepribadian yang biasa dimiliki orang yang enggan menjawab panggilan dari nomor tak dikenal.

1. Memiliki kepribadian introver

Keputusan tidak menjawab panggilan tidak selalu didasari alasan praktis semata bagi sebagian orang.

Panggilan telepon pada dasarnya merupakan bentuk interaksi sosial yang sering terasa menguras energi bagi introver.

Bahkan gagasan berbicara dengan orang yang tidak dikenal terasa jauh lebih melelahkan dibanding berbicara dengan kenalan.