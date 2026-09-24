Pecinta Latte Punya Karakter Berbeda? Kenali 8 Ciri Kepribadiannya

JawaPos.com - Pilihan minuman terkadang dianggap dapat menggambarkan kebiasaan dan karakter seseorang. Salah satunya adalah preferensi antara latte dan kopi hitam yang memiliki cita rasa cukup berbeda.

Pecinta latte sering diasosiasikan dengan karakter yang menyukai kenyamanan, pengalaman, serta hal-hal yang lebih lembut. Sementara itu, kopi hitam kerap dianggap mewakili pilihan yang lebih sederhana dan praktis.

Tentu saja, jenis kopi yang disukai seseorang tidak bisa digunakan untuk menentukan kepribadiannya secara pasti. Namun, ada sejumlah karakter yang secara populer sering dikaitkan dengan orang yang lebih memilih latte.

Dilansir dari Geediting.com, berikut delapan ciri kepribadian yang disebut sering ditemukan pada pencinta latte.

1. Lebih Mengutamakan Kenyamanan Bagi pencinta latte, menikmati kopi bukan sekadar mendapatkan asupan kafein. Proses menunggu susu dipanaskan dan menikmati tekstur minuman justru menjadi bagian dari pengalaman.

Karakter seperti ini juga dapat terlihat dalam pilihan sehari-hari. Mereka mungkin lebih memilih restoran yang nyaman daripada tempat makan cepat saji atau bersedia meluangkan waktu lebih lama untuk menikmati makanan.

Bagi mereka, sedikit tambahan waktu atau biaya bukan masalah selama pengalaman yang diperoleh terasa lebih menyenangkan.

2. Senang Bersosialisasi dan Berkolaborasi Secangkir latte sering kali menjadi teman ketika seseorang berbincang dengan orang lain. Karena itu, pencinta latte kerap digambarkan sebagai pribadi yang menikmati interaksi sosial.

Mereka bisa merasa lebih nyaman mengerjakan sesuatu bersama orang lain daripada selalu bekerja sendirian. Aktivitas sederhana seperti ngopi sambil bertukar cerita atau memasak bersama pun dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan.