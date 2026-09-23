5 Pelajaran Hubungan yang Harus Dipelajari Setiap Pasangan Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang bahagia bersama pasangannya / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Hubungan yang sehat bukan berarti hubungan yang tidak pernah mengalami konflik. Justru, dalam banyak hubungan jangka panjang, perbedaan pendapat, kesalahpahaman, rasa kecewa, dan perubahan kebutuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan bersama.

Yang membedakan hubungan yang mampu bertahan dengan hubungan yang terus-menerus terluka bukan semata-mata seberapa sering pasangan bertengkar. Yang lebih penting adalah bagaimana keduanya memahami satu sama lain, menghadapi konflik, memperbaiki kesalahan, dan membangun rasa aman secara emosional.



Psikologi hubungan menunjukkan bahwa mencintai seseorang saja tidak selalu cukup. Hubungan membutuhkan keterampilan yang bisa dipelajari: komunikasi, regulasi emosi, empati, batasan yang sehat, dan kemampuan untuk memperbaiki hubungan setelah terjadi masalah.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (23/9), terdapat lima pelajaran penting tentang hubungan yang sebaiknya dipahami setiap pasangan.



1. Konflik Tidak Selalu Berarti Hubungan Sedang Gagal



Salah satu kesalahpahaman paling umum dalam hubungan adalah anggapan bahwa pasangan yang bahagia seharusnya jarang bertengkar.



Padahal, dua orang yang memiliki latar belakang, kebiasaan, kepribadian, kebutuhan, dan cara berpikir berbeda hampir pasti akan mengalami perbedaan.



Satu orang mungkin membutuhkan banyak waktu bersama, sementara pasangannya membutuhkan ruang pribadi. Satu orang mungkin terbiasa membicarakan masalah secara langsung, sedangkan yang lain membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sebelum berbicara.



Perbedaan seperti ini tidak otomatis menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak cocok.



Yang menjadi persoalan adalah bagaimana konflik dikelola.



Dalam psikologi hubungan, konflik dapat menjadi kesempatan untuk memahami kebutuhan pasangan dengan lebih baik. Sebuah pertengkaran tentang uang, misalnya, mungkin sebenarnya bukan hanya soal uang. Di baliknya bisa terdapat kebutuhan akan rasa aman, penghargaan, kebebasan, atau keadilan.



Begitu pula pertengkaran mengenai pekerjaan rumah tangga mungkin sebenarnya berkaitan dengan perasaan tidak dihargai atau merasa memikul beban sendirian.



Karena itu, pasangan perlu belajar melihat lebih dalam daripada sekadar persoalan yang sedang diperdebatkan.



Alih-alih hanya bertanya:



"Siapa yang benar?"



cobalah bertanya:



"Apa yang sebenarnya sedang dibutuhkan oleh masing-masing dari kita?"



Perubahan cara pandang ini dapat membuat konflik menjadi percakapan tentang kebutuhan, bukan pertandingan untuk menentukan pemenang.



Bedakan konflik dengan perilaku yang merusak



Meski konflik merupakan hal yang normal, bukan berarti semua bentuk pertengkaran sehat.



Ada perbedaan besar antara mengatakan, "Aku kecewa karena kamu tidak memberi tahu sebelumnya," dengan menghina, merendahkan, mengancam, atau sengaja mempermalukan pasangan.



Hubungan yang sehat bukan hubungan tanpa konflik, tetapi hubungan yang memungkinkan konflik dibicarakan tanpa menghilangkan rasa hormat dan keamanan emosional.



Pelajaran yang perlu diingat



Tujuan menyelesaikan konflik bukan untuk memenangkan perdebatan, tetapi untuk memahami masalah dan menemukan jalan keluar yang dapat diterima bersama.



2. Pasangan Tidak Bisa Membaca Pikiran Kita



Banyak masalah hubungan sebenarnya muncul karena satu hal sederhana: seseorang berharap pasangannya memahami kebutuhannya tanpa pernah mengungkapkannya secara jelas.



Misalnya, seseorang merasa kecewa karena pasangannya tidak mengingat tanggal tertentu. Ketika ditanya apa yang terjadi, ia menjawab:



"Tidak apa-apa."



Padahal sebenarnya ada banyak hal yang ingin disampaikan.



Masalahnya, pasangan tidak selalu memiliki informasi yang cukup untuk memahami apa yang sedang terjadi.



Dalam hubungan dekat, kita memang cenderung menganggap pasangan sudah mengenal kita dengan baik. Namun, mengenal seseorang bukan berarti mampu membaca pikirannya.



Kebutuhan emosional tetap perlu dikomunikasikan.



Komunikasi bukan sekadar berbicara



Komunikasi yang sehat juga bukan berarti mengatakan semua hal secara spontan tanpa mempertimbangkan cara penyampaiannya.



Ada perbedaan antara:



"Kamu memang tidak pernah peduli sama aku."



dan:



"Aku merasa kurang diperhatikan ketika beberapa kali aku bercerita tetapi responsmu sangat singkat. Aku sebenarnya ingin merasa didengarkan."



Pesan kedua memberikan informasi yang lebih jelas mengenai pengalaman dan kebutuhan seseorang tanpa langsung menyerang karakter pasangannya.



Salah satu prinsip komunikasi yang berguna adalah membedakan antara perasaan, perilaku, dan penilaian.



Contohnya:



Perasaan: "Aku merasa sedih."

Perilaku: "Ketika kamu membatalkan rencana tanpa memberi tahu lebih awal..."

Kebutuhan: "...aku ingin kita saling memberi kabar ketika ada perubahan."

Penilaian: "Kamu memang egois."



Kalimat terakhir merupakan penilaian terhadap karakter. Sementara tiga bagian sebelumnya memberikan informasi yang lebih konkret dan lebih mudah ditanggapi.



Belajar mendengarkan juga sama pentingnya



Komunikasi yang baik bukan hanya kemampuan menjelaskan diri sendiri. Pasangan juga perlu belajar mendengarkan tanpa buru-buru mencari pembelaan.



Ketika pasangan berkata bahwa dirinya terluka, respons pertama tidak harus berupa:



"Tapi aku kan tidak bermaksud begitu."



Niat memang penting, tetapi dampak dari sebuah tindakan juga penting untuk dibicarakan.



Respons yang lebih konstruktif bisa berupa:



"Aku tidak bermaksud membuatmu merasa seperti itu, tetapi aku bisa memahami kenapa tindakanku membuatmu kecewa."



Kalimat seperti ini tidak berarti seseorang otomatis mengakui semua tuduhan. Ia menunjukkan kesediaan untuk memahami pengalaman emosional pasangannya.



Pelajaran yang perlu diingat



Jangan berharap pasangan menebak kebutuhan yang belum pernah kita komunikasikan. Dan ketika pasangan berbicara, dengarkan untuk memahami, bukan hanya untuk menyiapkan jawaban.



3. Hubungan yang Sehat Membutuhkan Batasan, Bukan Pengorbanan Tanpa Batas



Ada anggapan bahwa semakin besar cinta seseorang, semakin banyak hal yang harus ia korbankan.



Padahal, hubungan yang sehat tetap membutuhkan batasan pribadi.



Memiliki batasan bukan berarti tidak mencintai pasangan. Batasan justru membantu seseorang menjelaskan apa yang dapat dan tidak dapat ia terima dalam sebuah hubungan.



Contohnya:



membutuhkan waktu sendiri setelah hari yang melelahkan;

memiliki ruang untuk bertemu teman atau keluarga;

menentukan bagaimana konflik boleh dibicarakan;

menjaga privasi tertentu;

mengatakan tidak ketika permintaan pasangan melebihi kemampuan;

membicarakan batas terkait uang, pekerjaan, waktu, dan kehidupan digital.



Tanpa batasan yang jelas, seseorang dapat mulai merasa kehilangan dirinya sendiri demi mempertahankan hubungan.



Cinta dan ketergantungan bukan hal yang sama



Hubungan yang dekat memang membuat dua orang saling membutuhkan. Namun, kedekatan tidak harus berarti kehilangan identitas pribadi.



Seseorang tetap boleh memiliki:



hobi sendiri;

teman sendiri;

tujuan pribadi;

waktu untuk dirinya sendiri;

pendapat yang berbeda;

ruang untuk berkembang sebagai individu.



Hubungan yang sehat memungkinkan dua individu tetap menjadi dirinya sendiri sambil membangun kehidupan bersama.



Batasan bukan ancaman



Batasan juga berbeda dengan ultimatum.



Misalnya:



"Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus selalu membalas pesan dalam lima menit."



Ini bukan contoh batasan yang sehat. Itu merupakan tuntutan terhadap perilaku pasangan.



Batasan lebih berfokus pada apa yang akan dilakukan seseorang untuk menjaga dirinya sendiri.



Misalnya:



"Aku tidak ingin melanjutkan percakapan ketika kita sudah mulai saling menghina. Kalau itu terjadi, aku akan berhenti sebentar dan melanjutkan pembicaraan ketika kita sudah lebih tenang."



Perbedaannya terlihat jelas.



Batasan bukan alat untuk mengontrol pasangan. Batasan adalah cara untuk menjaga kesehatan interaksi dalam hubungan.



Pelajaran yang perlu diingat



Hubungan yang sehat tidak meminta seseorang kehilangan dirinya sendiri. Kedekatan dan kemandirian emosional dapat berjalan bersamaan.



4. Rasa Aman Dibangun dari Hal-Hal Kecil yang Dilakukan Berulang Kali



Ketika membicarakan hubungan, orang sering berfokus pada momen-momen besar: kejutan romantis, hadiah mahal, liburan bersama, atau pernyataan cinta.



Namun, rasa aman dalam hubungan sering kali terbentuk dari sesuatu yang jauh lebih sederhana.



Bagaimana pasangan merespons ketika kita sedang sedih?



Apakah ia menepati janji?



Apakah ia bersedia meminta maaf?



Apakah ia bisa menerima ketika kita mengatakan tidak?



Apakah kita merasa aman untuk mengungkapkan ketakutan tanpa langsung ditertawakan atau diremehkan?



Hal-hal kecil yang dilakukan berulang kali dapat membentuk pengalaman emosional yang kuat.



Konsistensi lebih penting daripada intensitas sesaat



Seseorang mungkin sangat romantis selama beberapa hari, tetapi hubungan jangka panjang membutuhkan konsistensi.



Rasa aman berkembang ketika seseorang melihat pola seperti:



"Ketika ada masalah, pasangan saya tidak menghilang."



"Ketika saya melakukan kesalahan, kami bisa membicarakannya."



"Ketika saya mengungkapkan sesuatu yang sensitif, saya tidak langsung dipermalukan."



"Ketika pasangan berjanji melakukan sesuatu, ia berusaha menepatinya."



Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang dapat lupa, salah bicara, atau gagal memenuhi harapan.



Karena itu, keamanan emosional bukan berarti pasangan tidak pernah mengecewakan kita.



Sebaliknya, rasa aman juga berkaitan dengan keyakinan bahwa ketika sesuatu berjalan salah, masalah tersebut dapat dibicarakan dan diperbaiki.



Pentingnya "repair" setelah konflik



Dalam hubungan, seseorang mungkin mengatakan sesuatu yang terlalu keras. Pasangan mungkin salah memahami ucapan. Rencana mungkin gagal. Emosi mungkin meningkat.



Yang penting kemudian adalah kemampuan melakukan perbaikan.



Perbaikan dapat berupa:



meminta maaf;

mengklarifikasi maksud;

mengakui bagian kesalahan;

memberikan waktu untuk menenangkan diri;

kembali membicarakan masalah setelah situasi lebih tenang;

menunjukkan perubahan melalui tindakan.



Permintaan maaf yang baik bukan hanya:



"Maaf kalau kamu tersinggung."



Melainkan lebih spesifik:



"Aku sadar cara bicaraku tadi terlalu keras. Aku memahami kenapa itu membuatmu terluka. Seharusnya aku menyampaikan keberatanku tanpa merendahkanmu."



Perbaikan seperti ini membantu hubungan kembali ke jalur yang lebih sehat setelah terjadi keretakan kecil.



Pelajaran yang perlu diingat



Hubungan tidak dibangun hanya dari momen romantis, tetapi dari ribuan interaksi kecil yang membuat dua orang merasa dihargai, didengar, dan aman.



5. Orang yang Kita Cintai Akan Berubah, Begitu Juga Diri Kita



Salah satu tantangan terbesar hubungan jangka panjang adalah kenyataan bahwa manusia tidak berhenti berkembang.



Orang yang kita kenal hari ini mungkin memiliki prioritas yang berbeda beberapa tahun kemudian.



Karier berubah. Kondisi ekonomi berubah. Lingkaran sosial berubah. Cara seseorang melihat dirinya sendiri juga dapat berubah.



Karena itu, hubungan jangka panjang tidak bisa hanya mengandalkan pemahaman terhadap versi pasangan yang kita kenal di masa lalu.



Pasangan perlu terus mengenal satu sama lain.



Jangan hanya mengenal masa lalu pasangan



Pertanyaan seperti:



"Apa impianmu?"



"Apa yang sedang kamu khawatirkan?"



"Apa yang ingin kamu capai tahun ini?"



"Apa yang akhir-akhir ini membuatmu bahagia?"



"Apa yang berubah dalam cara pandangmu?"



dapat membuka ruang untuk mengenal pasangan sebagai seseorang yang terus berkembang.



Hal ini penting karena hubungan dapat mengalami masalah ketika seseorang terus menggunakan "versi lama" pasangannya sebagai referensi.



Misalnya:



"Dulu kamu tidak seperti ini."



Kalimat tersebut mungkin benar secara faktual, tetapi perubahan tidak selalu berarti sesuatu yang buruk.



Manusia memang berubah.



Yang perlu dibicarakan adalah apakah perubahan tersebut masih dapat diterima dan dinegosiasikan dalam hubungan.



Hubungan membutuhkan pembaruan



Hubungan jangka panjang dapat dipandang sebagai proses negosiasi yang terus berjalan.



Apa yang dianggap penting ketika baru berpacaran mungkin berbeda setelah menikah. Kebutuhan ketika belum memiliki anak dapat berbeda dengan kebutuhan ketika memiliki tanggung jawab keluarga. Prioritas seseorang pada usia 25 tahun dapat berbeda ketika memasuki usia 35 tahun.



Karena itu, pasangan perlu secara berkala bertanya:



"Apakah kehidupan yang sedang kita bangun masih sesuai dengan apa yang kita berdua inginkan?"



Pertanyaan semacam ini dapat membantu pasangan mendeteksi perubahan sebelum menjadi sumber konflik besar.



Pelajaran yang perlu diingat



Jangan hanya jatuh cinta pada versi pasangan yang pernah kita kenal. Teruslah mengenal siapa dirinya sekarang dan siapa dirinya yang sedang berkembang menjadi.



Kesimpulan: Hubungan yang Sehat Adalah Keterampilan yang Terus Dipelajari



Tidak ada pasangan yang selalu harmonis.



Bahkan hubungan yang sangat dekat pun dapat mengalami konflik, kebosanan, salah paham, kekecewaan, dan perubahan.



Yang membuat hubungan menjadi kuat bukan karena dua orang tersebut tidak pernah mengalami masalah, tetapi karena mereka memiliki kemampuan untuk menghadapinya bersama.



Lima pelajaran yang dapat dibawa ke dalam hubungan adalah:



Konflik tidak selalu berarti hubungan gagal. Yang penting adalah bagaimana konflik dikelola.

Pasangan tidak bisa membaca pikiran. Kebutuhan dan perasaan perlu dikomunikasikan dengan jelas.

Hubungan membutuhkan batasan yang sehat. Mencintai seseorang tidak berarti kehilangan diri sendiri.

Rasa aman dibangun melalui konsistensi. Hal-hal kecil yang dilakukan berulang kali sering lebih berarti daripada gestur besar yang sesekali.

Manusia terus berubah. Pasangan perlu terus mengenal, memahami, dan menyesuaikan diri dengan perubahan masing-masing.



Pada akhirnya, hubungan bukan hanya tentang menemukan seseorang yang tepat. Hubungan juga tentang belajar menjadi pasangan yang mampu mendengarkan, berkomunikasi, menghormati batasan, memperbaiki kesalahan, dan tumbuh bersama.



