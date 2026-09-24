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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 25 September 2026 | 05.00 WIB

Ingin Membuat Perubahan Baik pada Hubunganmu dengan Pasangan? Lakukan 7 Hal Kecil Ini

seseorang yang membuat perubahan baik./Magnific/lookstudio - Image

seseorang yang membuat perubahan baik./Magnific/lookstudio

JawaPos.com - Hubungan yang sehat tidak selalu dibangun melalui hal-hal besar.

Bukan selalu tentang makan malam romantis, hadiah mahal, liburan bersama, atau kata-kata cinta yang panjang. Dalam kehidupan sehari-hari, justru hal-hal sederhana yang dilakukan berulang kali sering kali memiliki pengaruh jauh lebih besar terhadap kualitas hubungan.

Cara kamu menyambut pasangan ketika ia pulang. Cara kamu mendengarkan ketika ia bercerita. Cara kamu meminta maaf. Bahkan cara kamu memandang pasangan ketika sedang berbicara.

Semua itu mungkin terlihat kecil.

Namun, secara psikologis, hubungan dibentuk oleh ribuan interaksi kecil yang terjadi dari waktu ke waktu.

Karena itu, jika akhir-akhir ini hubunganmu terasa hambar, jauh, penuh salah paham, atau sekadar tidak sehangat dulu, kamu tidak selalu harus melakukan perubahan yang besar. Terkadang, perubahan bisa dimulai dari tujuh kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (24/9), terdapat beberapa hal sederhana yang bisa kamu mulai.

1. Biasakan memberikan perhatian penuh ketika pasangan berbicara

Kamu mungkin merasa sudah mendengarkan pasangan.

Tetapi mendengar dan benar-benar hadir untuk mendengarkan adalah dua hal yang berbeda.

Editor: Hanny Suwindari
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