7 Ucapan yang Sering Keluar dari Karyawan Overworked dengan Gaji Kecil di Tempat Kerja

JawaPos.com - Karyawan yang overworked dan mendapat gaji kecil cenderung melampiaskan frustrasi mereka melalui ucapan-ucapan tertentu di tempat kerja.

Ketidakseimbangan antara beban kerja dan kompensasi yang diterima membuat seseorang tidak bisa menahan keluhan dari mulutnya.

Ucapan-ucapan ini bukan sekadar keluhan biasa melainkan sinyal nyata bahwa seseorang sudah berada di titik jenuh yang serius.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (23/9), berikut tujuh frasa yang paling sering diucapkan oleh mereka yang merasa terlalu banyak bekerja namun tidak mendapatkan bayaran yang setimpal.

1. "Aku mau istirahat dulu"

Istirahat sebenarnya bisa membantu seseorang memulihkan energi, namun karyawan yang terlalu terbebani akan memintanya jauh lebih sering dari biasanya.

Kondisi kelebihan beban kerja menyebabkan otak tidak mampu memproses informasi dengan baik sehingga fokus pun ikut hilang.

Meskipun istirahat diambil, masalah utamanya tidak akan selesai karena begitu kembali bekerja, beban yang sama masih menunggu mereka.

2. "Ada yang juga lagi kesusahan soal uang?"