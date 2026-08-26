9 Frasa yang Menjadi Tanda Karyawan Merasa Kelelahan terhadap Atasan dalam Obrolan Santai

JawaPos.com - Kamu kesal atau sebal dengan atasan? Coba kenali sembilan frasa yang mungkin menjadi tanda seorang karyawan mulai merasa lelah terhadap atasannya.

Di lingkungan kerja, kelelahan terhadap atasan tidak selalu disampaikan melalui keluhan secara langsung.

Ada kalanya seorang karyawan tetap terlihat profesional, menyelesaikan tugas, dan mengikuti rapat seperti biasa, tetapi mulai menunjukkan perubahan dalam cara berbicara ketika membahas pekerjaan.

Dalam obrolan santai bersama rekan kerja, perubahan tersebut dapat muncul melalui kalimat-kalimat pendek yang terdengar sederhana.

Jika terus berulang, ucapan tersebut mungkin menggambarkan rasa frustrasi, kehilangan motivasi, atau keinginan untuk menjaga jarak dari sumber tekanan di tempat kerja.

Seperti dirangkum dari laman YourTango, frasa-frasa berikut sebenarnya tidak mutlak dapat digunakan untuk memastikan seseorang membenci atau kelelahan terhadap atasannya.

Sebab, konteks percakapan, frekuensi ucapan, serta perubahan perilaku secara keseluruhan tetap perlu diperhatikan.

Meski demikian, inilah sembilan frasa yang mungkin menjadi tanda seorang karyawan mulai merasa lelah terhadap atasannya.

1. “Terserah, yang penting selesai.” Kalimat ini mungkin terdengar seperti bentuk fleksibilitas. Namun, jika sebelumnya seorang karyawan aktif memberikan ide lalu tiba-tiba sering mengatakan “terserah”, perubahan tersebut patut diperhatikan.

Bisa saja ia mulai merasa bahwa pendapatnya tidak pernah benar-benar dipertimbangkan. Akibatnya, ia memilih berhenti menginvestasikan energi emosional dalam proses pengambilan keputusan.

Sikap tersebut tidak selalu berarti karyawan sudah menyerah terhadap pekerjaannya. Bisa jadi ia hanya sedang berusaha menghemat tenaga setelah berkali-kali mengalami komunikasi yang melelahkan dengan atasan.

Jika kondisi ini terus berlangsung, perusahaan dapat kehilangan masukan berharga dari karyawan yang sebenarnya memiliki kemampuan dan pengalaman.

2. “Yang penting saya ikuti saja.” Ucapan ini dapat muncul ketika karyawan merasa tidak memiliki ruang untuk berpendapat.

Dalam kondisi sehat, seorang karyawan seharusnya dapat menyampaikan perspektif profesional, termasuk ketika memiliki pandangan berbeda dari atasan. Perbedaan pendapat tidak selalu berarti pembangkangan.