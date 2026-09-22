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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 23 September 2026 | 05.57 WIB

Bukan Cuma Pola Asuh, 10 Faktor Ini Bisa Membuat Karakter Saudara Kandung Berbeda

Alasan mengapa karakter saudara kandung bisa berbeda jauh kata psikologi. - Image

Alasan mengapa karakter saudara kandung bisa berbeda jauh kata psikologi.

JawaPos.com – Tidak sedikit keluarga yang memiliki saudara kandung dengan kepribadian sangat berbeda. Ada kakak yang tenang, sementara adiknya justru lebih aktif dan mudah bergaul. Kondisi seperti ini sebenarnya merupakan hal yang wajar.

Meskipun tumbuh bersama orang tua dan tinggal di rumah yang sama, setiap anak memiliki kombinasi gen, pengalaman, lingkungan sosial, serta perjalanan hidup yang berbeda. Faktor-faktor tersebut secara perlahan ikut membentuk cara seseorang berpikir, merasakan sesuatu, dan berperilaku.

Dilansir dari geediting.com, psikologi dan penelitian mengenai perkembangan manusia menunjukkan sejumlah faktor yang dapat menjelaskan mengapa karakter saudara kandung tidak selalu sama.

1. Memiliki Orang Tua Sama Bukan Berarti Genetiknya Identik

Saudara kandung umumnya memiliki sekitar separuh variasi genetik yang berasal dari orang tua yang sama. Namun, kombinasi gen yang diterima setiap anak tetap berbeda karena proses pewarisan gen berlangsung secara acak.

Perbedaan tersebut dapat berpengaruh terhadap berbagai karakter, seperti temperamen, bakat, kecenderungan tertentu, hingga kemampuan kognitif.

Kondisi ini berbeda dengan kembar identik yang berasal dari satu zigot dan memiliki materi genetik yang jauh lebih serupa.

2. Setiap Anak Memiliki Pengalaman yang Tidak Sama

Walaupun berada di dalam keluarga yang sama, pengalaman setiap anak belum tentu serupa. Mereka bisa mempunyai guru, teman, hobi, kegiatan, hingga pengalaman sosial yang berbeda.

Dalam psikologi dan genetika perilaku, pengalaman yang tidak dibagikan bersama saudara ini kerap disebut sebagai non-shared environment atau lingkungan yang tidak sama.

Pengalaman unik tersebut dapat memberikan pengaruh tersendiri terhadap perkembangan kepribadian masing-masing anak.

3. Cara Orang Tua Memperlakukan Anak Bisa Berbeda

Orang tua mungkin berusaha memperlakukan semua anak secara adil, tetapi bentuk perhatian dan respons kepada masing-masing anak tetap dapat berbeda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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