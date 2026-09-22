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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 23 September 2026 | 04.00 WIB

Kamu Sedang Berusaha Mempererat Persahabatan, Lakukan 7 Cara Terbukti Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mempererat hubungan dengan sahabat./Magnific/magnific - Image

seseorang yang mempererat hubungan dengan sahabat./Magnific/magnific

JawaPos.com - Persahabatan yang dekat biasanya tidak terbentuk hanya karena sering bertemu. Dua orang bisa bekerja di tempat yang sama selama bertahun-tahun, duduk bersebelahan setiap hari, bahkan memiliki banyak kesamaan, tetapi belum tentu benar-benar menjadi sahabat.

Sebaliknya, ada persahabatan yang terasa begitu kuat meskipun awalnya dimulai dari percakapan sederhana.

Mengapa demikian?

Dalam psikologi, kedekatan dalam hubungan interpersonal tidak hanya dipengaruhi oleh seberapa sering kita bertemu seseorang, tetapi juga oleh bagaimana kita berinteraksi, memberikan perhatian, menunjukkan kepercayaan, merespons cerita satu sama lain, dan menciptakan pengalaman bersama.

Karena itu, jika kamu sedang berusaha mempererat persahabatan, kamu tidak harus melakukan sesuatu yang spektakuler. Sering kali, hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten justru memiliki pengaruh besar.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (22/9), terdapat tujuh cara yang dapat membantu membuat persahabatan menjadi lebih dekat dan bermakna.

1. Luangkan Waktu untuk Benar-Benar Hadir

Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam persahabatan adalah menganggap bahwa kedekatan akan tetap ada meskipun hampir tidak pernah meluangkan waktu bersama.

Padahal, hubungan membutuhkan perhatian.

Ketika seorang teman sedang berbicara, cobalah benar-benar hadir dalam percakapan. Jangan sekadar menunggu giliran untuk berbicara. Dengarkan apa yang dia katakan, perhatikan ekspresinya, dan berikan respons yang menunjukkan bahwa kamu mengikuti ceritanya.

Editor: Hanny Suwindari
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