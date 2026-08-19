7 Alasan Mengapa Jarak Bisa Menciptakan Keintiman dalam Persahabatan Menurut Psikologi, Apa Sajakah?

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa persahabatan yang dekat harus selalu ditandai dengan sering bertemu, sering mengobrol, atau selalu hadir dalam kehidupan satu sama lain. Padahal, dalam psikologi, kedekatan emosional tidak selalu berjalan searah dengan kedekatan fisik.

Ada persahabatan yang setiap hari bertemu tetapi terasa hambar. Sebaliknya, ada pula sahabat yang tinggal berjauhan, jarang berkomunikasi, bahkan hanya bertemu beberapa kali dalam setahun, tetapi hubungan mereka tetap terasa sangat dekat.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (19/8), fenomena ini menunjukkan bahwa jarak tidak selalu menjadi ancaman bagi persahabatan. Dalam kondisi tertentu, jarak justru dapat memberi ruang bagi seseorang untuk menghargai hubungan, memahami dirinya sendiri, dan membangun kedekatan emosional yang lebih matang.

Jarak di sini bukan hanya berarti tinggal di kota atau negara yang berbeda. Jarak juga dapat berupa berkurangnya intensitas komunikasi, kesibukan masing-masing, perubahan fase kehidupan, atau kebutuhan untuk memiliki ruang pribadi.

Lantas, mengapa jarak justru bisa menciptakan keintiman dalam persahabatan?

1. Jarak Membuat Kita Lebih Menghargai Kehadiran Seseorang

Sesuatu yang selalu tersedia sering kali terasa biasa. Sebaliknya, sesuatu yang tidak selalu bisa kita dapatkan dapat membuat kita lebih sadar akan nilainya.

Hal yang sama dapat terjadi dalam persahabatan.

Ketika seorang sahabat selalu berada di dekat kita, kehadirannya dapat menjadi bagian dari rutinitas. Kita mungkin terbiasa mengobrol, makan bersama, bertukar cerita, atau sekadar melihatnya setiap hari. Karena sudah menjadi kebiasaan, kita tidak selalu menyadari betapa pentingnya kehadiran tersebut.