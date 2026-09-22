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Rabbany Wanadriani
Rabu, 23 September 2026 | 03.56 WIB

Jangan Disepelekan, 7 Kebiasaan Ini Dipercaya Astrologi Bisa Menghambat Jalan Menuju Kekayaan

ilustrasi orang kekurangan uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang kekurangan uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Memiliki kehidupan yang mapan tentu menjadi harapan banyak orang. Selain bekerja keras dan mengatur keuangan, sebagian kepercayaan astrologi juga mengaitkan kelancaran finansial dengan kebiasaan serta pola hidup yang dilakukan setiap hari.

Dalam astrologi, kondisi planet, energi, karma, hingga rutinitas seseorang dipercaya dapat memengaruhi perjalanan hidup, termasuk dalam urusan karier dan kemakmuran. Karena itu, kebiasaan tertentu dianggap perlu diperhatikan agar tidak menjadi penghambat.

Meski demikian, pandangan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat dijadikan bukti ilmiah bahwa suatu kebiasaan secara langsung menyebabkan seseorang mengalami kesulitan finansial.

Dilansir dari Horoscope, berikut tujuh kebiasaan sehari-hari yang dalam perspektif astrologi dipercaya dapat menghambat datangnya kemakmuran.

1. Terbiasa bangun terlalu siang

Kebiasaan bangun terlambat dipercaya dapat membuat seseorang kehilangan waktu produktif di pagi hari. Dalam astrologi, kondisi tersebut juga dikaitkan dengan energi Matahari yang melambangkan kehidupan, keberhasilan, dan kepercayaan diri.

Dari sisi kebiasaan sehari-hari, pola bangun yang tidak teratur juga dapat membuat aktivitas menjadi kurang terencana. Waktu untuk bekerja, belajar, maupun menyelesaikan berbagai keperluan akhirnya menjadi lebih terbatas.

2. Enggan membantu orang lain

Dalam sejumlah kepercayaan astrologi, sikap terlalu mementingkan diri sendiri dianggap dapat menghambat keseimbangan antara memberi dan menerima.

Sebaliknya, membantu orang lain dipandang sebagai bentuk berbagi energi positif. Hubungan yang baik dengan orang sekitar juga dapat membuka kesempatan untuk memperoleh dukungan ketika menghadapi berbagai persoalan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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