Jangan Disepelekan, 7 Kebiasaan Ini Dipercaya Astrologi Bisa Menghambat Jalan Menuju Kekayaan

ilustrasi orang kekurangan uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Memiliki kehidupan yang mapan tentu menjadi harapan banyak orang. Selain bekerja keras dan mengatur keuangan, sebagian kepercayaan astrologi juga mengaitkan kelancaran finansial dengan kebiasaan serta pola hidup yang dilakukan setiap hari.
Dalam astrologi, kondisi planet, energi, karma, hingga rutinitas seseorang dipercaya dapat memengaruhi perjalanan hidup, termasuk dalam urusan karier dan kemakmuran. Karena itu, kebiasaan tertentu dianggap perlu diperhatikan agar tidak menjadi penghambat.
Meski demikian, pandangan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat dijadikan bukti ilmiah bahwa suatu kebiasaan secara langsung menyebabkan seseorang mengalami kesulitan finansial.
Dilansir dari Horoscope, berikut tujuh kebiasaan sehari-hari yang dalam perspektif astrologi dipercaya dapat menghambat datangnya kemakmuran.
1. Terbiasa bangun terlalu siang
Kebiasaan bangun terlambat dipercaya dapat membuat seseorang kehilangan waktu produktif di pagi hari. Dalam astrologi, kondisi tersebut juga dikaitkan dengan energi Matahari yang melambangkan kehidupan, keberhasilan, dan kepercayaan diri.
Dari sisi kebiasaan sehari-hari, pola bangun yang tidak teratur juga dapat membuat aktivitas menjadi kurang terencana. Waktu untuk bekerja, belajar, maupun menyelesaikan berbagai keperluan akhirnya menjadi lebih terbatas.
2. Enggan membantu orang lain
Dalam sejumlah kepercayaan astrologi, sikap terlalu mementingkan diri sendiri dianggap dapat menghambat keseimbangan antara memberi dan menerima.
Sebaliknya, membantu orang lain dipandang sebagai bentuk berbagi energi positif. Hubungan yang baik dengan orang sekitar juga dapat membuka kesempatan untuk memperoleh dukungan ketika menghadapi berbagai persoalan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022