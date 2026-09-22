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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 23 September 2026 | 03.43 WIB

7 Alasan Mengapa Membiarkan Pikiran Menghayal Bebas Bisa Meningkatkan Kebahagiaan Menurut Psikologi

seseorang yang menghayal bebas./Magnific/luis_molinero - Image

seseorang yang menghayal bebas./Magnific/luis_molinero

JawaPos.com - Pernahkah kamu sedang duduk sendirian, menatap ke luar jendela, lalu tiba-tiba pikiranmu berjalan ke mana-mana?

Kamu mungkin membayangkan liburan ke tempat yang belum pernah dikunjungi, mengingat percakapan menyenangkan dengan seseorang, memikirkan impian yang belum tercapai, atau sekadar membayangkan kehidupan yang ingin kamu jalani beberapa tahun mendatang.

Menariknya, aktivitas seperti itu sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak produktif. Sejak kecil, banyak dari kita terbiasa menganggap bahwa pikiran harus selalu diarahkan pada sesuatu. Ketika sedang bekerja, kita harus fokus bekerja. Ketika belajar, kita harus fokus belajar. Bahkan ketika sedang beristirahat, terkadang kita merasa bersalah jika tidak melakukan apa-apa.

Padahal, dari sudut pandang psikologi, membiarkan pikiran mengembara sesekali tidak selalu berarti membuang-buang waktu.

Dalam kondisi tertentu, pikiran yang bebas mengembara atau mind-wandering dapat memberikan ruang bagi otak untuk memproses pengalaman, membayangkan masa depan, menghasilkan ide, dan menikmati kenangan positif.

Tentu saja, ini bukan berarti setiap bentuk melamun akan membuat seseorang lebih bahagia. Pikiran yang terus-menerus terjebak dalam kekhawatiran, penyesalan, atau pikiran negatif justru dapat memperburuk suasana hati.

Namun ketika pikiran diberi kesempatan untuk mengembara secara sehat—terutama menuju hal-hal yang menyenangkan, bermakna, atau penuh harapan—aktivitas sederhana ini bisa memiliki sejumlah manfaat psikologis.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (22/9), terdapat tujuh alasannya.

1. Pikiran yang mengembara memberi otak kesempatan untuk beristirahat

Kita hidup dalam dunia yang penuh tuntutan.

Editor: Hanny Suwindari
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