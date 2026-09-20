Hati-Hati, 7 Kebiasaan Bermedia Sosial Ini Ternyata Bisa Mengganggu Kebahagiaan

Bahaya kebiasaan perilaku digital di media sosial yang tampak biasa tapi menggerus rasa bahagia.
JawaPos.com – Media sosial kini menjadi bagian dari rutinitas banyak orang. Mulai dari mencari informasi, berkomunikasi, hingga mengisi waktu luang, semuanya dapat dilakukan melalui layar. Namun, penggunaan yang tidak terkontrol juga dapat memengaruhi cara seseorang memandang dirinya dan kehidupan di sekitarnya.
Kebiasaan seperti membuka aplikasi berulang kali, membandingkan diri dengan orang lain, atau terus mengejar respons dari pengguna lain sering dianggap sebagai aktivitas biasa. Padahal, jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang kehilangan fokus pada kehidupan nyata dan merasa kurang puas dengan apa yang dimiliki.
Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh kebiasaan bermedia sosial yang terlihat sederhana, tetapi dapat berkontribusi terhadap menurunnya rasa puas dan bahagia dalam kehidupan sehari-hari.
Berikut tujuh kebiasaan yang perlu diperhatikan:
Baca Juga:Bukan Sekadar Penampilan, 8 Kebiasaan Berpakaian Ini Disebut Berkaitan dengan Karakter Cerdas
Awalnya, membuka media sosial mungkin hanya bertujuan untuk melihat beberapa unggahan. Namun, tanpa terasa seseorang dapat terus menggulir layar selama berjam-jam.
Masalahnya, sebagian besar konten yang muncul merupakan potongan kehidupan terbaik seseorang. Foto liburan, pencapaian pekerjaan, gaya hidup, hingga momen bahagia lebih sering ditampilkan dibandingkan kesulitan yang mereka alami.
Jika terlalu sering melihat gambaran tersebut, seseorang bisa mulai membandingkannya dengan kehidupan pribadi. Akibatnya, kehidupan sendiri terasa kurang menarik meskipun sebenarnya tidak demikian.
Menentukan batas waktu penggunaan media sosial dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah kebiasaan scrolling berlebihan.
Menunggu jumlah like, komentar, atau respons setelah mengunggah sesuatu juga dapat menjadi kebiasaan yang sulit disadari.
Ketika respons yang diperoleh sesuai harapan, seseorang mungkin merasa senang. Sebaliknya, unggahan yang sepi respons dapat menimbulkan rasa kecewa atau membuat seseorang mempertanyakan nilai dirinya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022