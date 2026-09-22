Tak Selamanya Sengsara, 7 Weton Ini Konon Berakhir dengan Kebahagiaan dan Rezeki Melimpah

JawaPos.com - Dalam kepercayaan dan tradisi primbon Jawa, kehidupan seseorang dipercaya memiliki perjalanan yang berbeda-beda. Tidak semua orang langsung merasakan kemudahan sejak awal karena sebagian dipercaya perlu melewati berbagai tantangan terlebih dahulu.

Masa sulit tersebut dapat berupa persoalan ekonomi, kegagalan dalam pekerjaan, hubungan yang tidak berjalan sesuai harapan, hingga rasa sepi yang membuat seseorang harus belajar menjadi lebih kuat dan mandiri.

Dalam pandangan primbon, rezeki juga memiliki makna yang luas. Bukan sekadar harta atau kekayaan, tetapi juga pengalaman hidup yang dianggap dapat membentuk ketangguhan dan kedewasaan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dalam penjelasan primbon Jawa dipercaya memiliki perjalanan hidup penuh rintangan sebelum akhirnya memperoleh keberuntungan dan rezeki yang lebih besar. Berikut daftarnya:

1. Selasa Wage Selasa Wage disebut sebagai salah satu weton yang dipercaya harus menghadapi berbagai persoalan sejak usia muda. Kesulitan ekonomi maupun tantangan dalam membangun karier dapat menjadi bagian dari perjalanan hidupnya.

Dalam kepercayaan primbon, pengalaman tersebut justru dianggap dapat membentuk pribadi yang sabar dan gigih. Setelah melewati berbagai proses, Selasa Wage dipercaya memiliki peluang mendapatkan kehidupan yang lebih mapan, terutama melalui usaha yang dirintis dengan kemampuan sendiri.

2. Jumat Kliwon Orang yang lahir pada Jumat Kliwon dalam primbon kerap dikaitkan dengan karakter yang kuat. Namun, perjalanan hidupnya dipercaya tidak selalu mudah karena dapat menghadapi tekanan dari lingkungan maupun pergulatan dalam dirinya sendiri.

Setelah mampu melewati berbagai hambatan, Jumat Kliwon dipercaya dapat menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Rezekinya dalam kepercayaan tersebut bisa datang melalui berbagai jalur, mulai dari perkembangan pekerjaan hingga kesempatan yang sebelumnya tidak diduga.

3. Rabu Pon Rabu Pon dipercaya memiliki perjalanan yang cukup berliku, terutama dalam urusan hubungan dengan orang lain. Kekecewaan atau pengalaman merasa sendirian disebut dapat membuat mereka belajar mengandalkan diri sendiri.