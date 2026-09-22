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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 23 September 2026 | 05.31 WIB

Tak Selamanya Sengsara, 7 Weton Ini Konon Berakhir dengan Kebahagiaan dan Rezeki Melimpah

seseorang yang menggendong rezeki yang kepalang besar./Freepik/EyeEm - Image

seseorang yang menggendong rezeki yang kepalang besar./Freepik/EyeEm

JawaPos.com - Dalam kepercayaan dan tradisi primbon Jawa, kehidupan seseorang dipercaya memiliki perjalanan yang berbeda-beda. Tidak semua orang langsung merasakan kemudahan sejak awal karena sebagian dipercaya perlu melewati berbagai tantangan terlebih dahulu.

Masa sulit tersebut dapat berupa persoalan ekonomi, kegagalan dalam pekerjaan, hubungan yang tidak berjalan sesuai harapan, hingga rasa sepi yang membuat seseorang harus belajar menjadi lebih kuat dan mandiri.

Dalam pandangan primbon, rezeki juga memiliki makna yang luas. Bukan sekadar harta atau kekayaan, tetapi juga pengalaman hidup yang dianggap dapat membentuk ketangguhan dan kedewasaan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dalam penjelasan primbon Jawa dipercaya memiliki perjalanan hidup penuh rintangan sebelum akhirnya memperoleh keberuntungan dan rezeki yang lebih besar. Berikut daftarnya:

1. Selasa Wage

Selasa Wage disebut sebagai salah satu weton yang dipercaya harus menghadapi berbagai persoalan sejak usia muda. Kesulitan ekonomi maupun tantangan dalam membangun karier dapat menjadi bagian dari perjalanan hidupnya.

Dalam kepercayaan primbon, pengalaman tersebut justru dianggap dapat membentuk pribadi yang sabar dan gigih. Setelah melewati berbagai proses, Selasa Wage dipercaya memiliki peluang mendapatkan kehidupan yang lebih mapan, terutama melalui usaha yang dirintis dengan kemampuan sendiri.

2. Jumat Kliwon

Orang yang lahir pada Jumat Kliwon dalam primbon kerap dikaitkan dengan karakter yang kuat. Namun, perjalanan hidupnya dipercaya tidak selalu mudah karena dapat menghadapi tekanan dari lingkungan maupun pergulatan dalam dirinya sendiri.

Setelah mampu melewati berbagai hambatan, Jumat Kliwon dipercaya dapat menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Rezekinya dalam kepercayaan tersebut bisa datang melalui berbagai jalur, mulai dari perkembangan pekerjaan hingga kesempatan yang sebelumnya tidak diduga.

3. Rabu Pon

Rabu Pon dipercaya memiliki perjalanan yang cukup berliku, terutama dalam urusan hubungan dengan orang lain. Kekecewaan atau pengalaman merasa sendirian disebut dapat membuat mereka belajar mengandalkan diri sendiri.

Seiring bertambahnya pengalaman, Rabu Pon dipercaya semakin mampu mengambil keputusan secara mandiri, termasuk dalam mengatur keuangan. Dalam pandangan primbon, proses tersebut kemudian dapat membuka jalan menuju kondisi kehidupan yang lebih berkecukupan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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