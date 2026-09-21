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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 21 September 2026 | 21.56 WIB

Tak Perlu Hidup Mewah, 8 Cara Sederhana Ini Bisa Membantu Menemukan Kebahagiaan

tips menemukan kebahagiaan hidup sederhana kata Psikologi./ Freepik/

JawaPos.com - Kebahagiaan tidak selalu harus dicari melalui pencapaian besar, kemewahan, atau kehidupan yang serba berlebihan. Dalam sudut pandang psikologi, kesejahteraan diri juga dapat dibangun melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Menjalani hidup sederhana bukan berarti harus mengurangi berbagai hal yang membuat hidup nyaman. Justru, kesederhanaan dapat membantu seseorang memberikan perhatian lebih besar kepada hal-hal yang benar-benar penting, seperti kesehatan mental, hubungan dengan orang terdekat, dan waktu untuk diri sendiri.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan cara sederhana yang dapat dicoba untuk membantu menciptakan kehidupan yang lebih tenang, bermakna, dan menyenangkan. Berikut beberapa di antaranya:

1. Mulai dari Merapikan Rumah

Kondisi tempat tinggal ternyata dapat memengaruhi suasana hati. Ruangan yang dipenuhi barang dan tidak tertata dapat membuat seseorang merasa semakin kewalahan.

Karena itu, cobalah mulai membereskan area yang paling sering digunakan. Pisahkan barang yang masih dibutuhkan dari benda yang sudah tidak memiliki fungsi.

Tidak perlu langsung melakukan perubahan besar. Menata sedikit demi sedikit dapat membuat ruangan terasa lebih nyaman sekaligus memberikan rasa lega.

2. Jangan Terlalu Banyak Mengambil Kesibukan

Memiliki banyak aktivitas memang dapat membuat hari terasa produktif. Namun, jadwal yang terlalu penuh juga bisa membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk beristirahat dan menikmati waktu pribadi.

Cobalah meninjau kembali berbagai kegiatan yang selama ini dijalani. Tidak semua undangan, pekerjaan tambahan, atau aktivitas sosial harus selalu diterima.

Belajar mengatakan tidak pada hal yang kurang penting dapat memberikan lebih banyak ruang untuk melakukan sesuatu yang benar-benar bernilai.

3. Luangkan Waktu untuk Berada di Alam

Berinteraksi dengan alam dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk mengambil jeda dari rutinitas. Berjalan kaki di taman, duduk di ruang terbuka, atau melakukan perjalanan singkat ke tempat yang tenang bisa menjadi pilihan.

Salah satu praktik yang dikenal di Jepang adalah shinrin-yoku atau mandi hutan. Konsep ini mengajak seseorang menikmati suasana alam dengan lebih sadar melalui berbagai indra.

Melakukan aktivitas di tengah lingkungan alami juga dapat menjadi kesempatan untuk menjauh sejenak dari kesibukan dan menikmati suasana di sekitar.

4. Coba Lebih Hadir di Momen Sekarang

Pikiran yang terus memikirkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan terkadang membuat seseorang sulit menikmati keadaan saat ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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