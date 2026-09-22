Ingin Menetapkan Batasan yang Baik? Ajukan 6 Pertanyaan Ini kepada Dirimu Sendiri Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada orang yang sulit mengatakan “tidak”, bahkan ketika dirinya sudah lelah.

Ada yang terus membantu orang lain meskipun sebenarnya sedang kewalahan. Ada yang membiarkan orang berbicara kasar kepadanya karena takut dianggap tidak baik. Ada pula yang merasa bersalah hanya karena ingin memiliki waktu untuk dirinya sendiri.

Sering kali, masalahnya bukan karena kita tidak tahu bagaimana cara menetapkan batasan. Kita sebenarnya tahu bahwa ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Kita tahu kapan seseorang sudah terlalu jauh. Kita tahu kapan sebuah permintaan terasa membebani.

Namun, kita ragu untuk bertindak.

Kita takut mengecewakan orang lain. Takut dianggap egois. Takut hubungan berubah. Takut dicap tidak peduli. Akhirnya, kita memilih diam, mengalah, atau terus mengatakan “iya”, sementara di dalam diri muncul rasa lelah, kesal, kecewa, bahkan marah.

Dalam psikologi, batasan atau boundaries dapat dipahami sebagai cara seseorang mengenali dan mengomunikasikan apa yang dapat ia terima dan apa yang tidak dapat ia terima dalam sebuah hubungan. Batasan bukan tembok untuk menjauhkan semua orang. Batasan lebih seperti garis yang membantu kita menjaga ruang pribadi, kebutuhan, nilai, waktu, energi, dan rasa aman.

Karena itu, menetapkan batasan bukan berarti menjadi orang yang dingin.

Justru, batasan yang sehat dapat membantu sebuah hubungan menjadi lebih jelas.

Kita tidak perlu menunggu sampai benar-benar marah untuk mulai menetapkan batasan. Kita juga tidak harus menunggu orang lain melakukan sesuatu yang sangat buruk.