Merasakan 7 Tanda Ini? Kamu Lebih Menarik daripada yang Kamu Sendiri Kira Menurut Psikologi

seseorang yang lebih menarik dari yang dirinya kira./Magnific/noxos
JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bahwa dirimu sebenarnya biasa saja?
Kamu melihat orang lain dan berpikir mereka lebih menarik, lebih percaya diri, lebih enak diajak bicara, atau lebih mudah disukai. Sementara ketika melihat dirimu sendiri, kamu justru sibuk memperhatikan kekurangan.
Mungkin kamu merasa penampilanmu tidak istimewa. Mungkin kamu bukan orang yang paling banyak bicara di dalam sebuah ruangan. Atau mungkin kamu sering bertanya-tanya mengapa seseorang tertarik berbicara denganmu, padahal menurutmu tidak ada sesuatu yang luar biasa dari dirimu.
Menariknya, daya tarik seseorang tidak selalu bekerja seperti yang kita bayangkan.
Menjadi menarik bukan hanya tentang wajah, pakaian, bentuk tubuh, status sosial, atau kemampuan membuat orang tertawa. Dalam psikologi sosial, ketertarikan antarmanusia juga berkaitan dengan berbagai hal seperti kehangatan, ekspresi, rasa percaya diri, perhatian, kemampuan berkomunikasi, dan bagaimana seseorang membuat orang lain merasa ketika berada di dekatnya.
Bahkan, ada kalanya seseorang lebih menarik bagi orang lain daripada yang ia sadari sendiri.
Masalahnya, kita hidup sangat dekat dengan diri sendiri.
Kita tahu semua kekurangan kita. Kita tahu momen ketika kita salah bicara. Kita tahu bagian wajah yang tidak kita sukai. Kita ingat ketika pernah ditolak, dipermalukan, atau merasa tidak cukup baik.
Orang lain tidak melihat semua itu dengan cara yang sama.
Mereka mungkin justru melihat sisi yang selama ini kamu anggap biasa.
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