Diam-Diam Memikat, Ini 8 Kebiasaan yang Membuat Seseorang Punya Pesona

JawaPos.com - Ada orang yang begitu memasuki sebuah ruangan seolah membawa daya tarik tersendiri. Perhatian orang lain tertuju kepadanya, bukan semata-mata karena penampilan, tetapi karena sikap dan cara dirinya berinteraksi.
Pesona semacam itu juga tidak selalu lahir dari kemampuan berbicara atau keahlian mencairkan suasana. Justru, kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara alami sering kali menjadi sumber daya tarik yang paling kuat.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat sejumlah kebiasaan sederhana yang secara perlahan dapat membentuk kesan positif dan membuat seseorang terlihat lebih menarik di mata orang lain. Berikut delapan di antaranya:
Seseorang yang mampu menjadi pendengar yang baik biasanya membuat orang di sekitarnya merasa dihargai. Ia tidak terburu-buru mengambil alih percakapan atau memaksakan pendapatnya sendiri.
Ketika akhirnya berbicara, ucapannya pun cenderung lebih bermakna karena tidak dipenuhi perkataan yang sebenarnya tidak diperlukan.
Kebaikan yang dilakukan tanpa menunggu apresiasi memiliki daya tarik tersendiri. Orang dengan kebiasaan ini membantu atau memperhatikan orang lain karena memang ingin melakukannya, bukan demi mendapatkan pengakuan.
Sikap tulus seperti ini sering kali meninggalkan kesan yang lebih kuat daripada usaha untuk terlihat baik di hadapan orang lain.
Tidak semua orang yang menarik harus menjadi pusat perhatian. Ada pula orang yang cukup hadir dan membawa suasana hangat sehingga orang lain merasa nyaman berada di dekatnya.
Sikap optimistis dan emosi positif dapat memengaruhi bagaimana seseorang dipersepsikan oleh lingkungan sekitarnya, termasuk dalam hal daya tarik.
Orang yang gemar bertanya dan ingin memahami sesuatu lebih jauh biasanya memiliki percakapan yang menarik. Mereka tidak berhenti pada jawaban di permukaan, tetapi berusaha menggali sudut pandang dan informasi baru.
Rasa ingin tahu membuat seseorang terlihat hidup, terbuka terhadap pengalaman, sekaligus memiliki ketertarikan yang luas terhadap dunia di sekitarnya.
Di tengah kebiasaan untuk menampilkan versi diri yang dianggap sempurna, keaslian justru dapat menjadi sesuatu yang menonjol. Seseorang yang tidak terus-menerus berusaha memenuhi ekspektasi orang lain biasanya terlihat lebih nyaman dengan dirinya sendiri.
Kepercayaan diri yang tidak dibuat-buat dan kemampuan menerima kekurangan dapat menciptakan kesan yang kuat tanpa perlu dipamerkan.
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