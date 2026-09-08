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Rabbany Wanadriani
Rabu, 9 September 2026 | 05.13 WIB

Daya Tariknya Kuat, 4 Shio Ini Disebut Punya Pesona Magnetik

ilustrasi shio dengan pesona memikat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio dengan pesona memikat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang memiliki karakter dan cara tersendiri dalam menarik perhatian. Ada yang menonjol karena sifat percaya diri, ada pula yang justru memikat lewat sikap tenang dan kemampuan membuat orang lain merasa nyaman.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahiran. Sejumlah shio bahkan dipercaya mempunyai aura positif yang membuat mereka terlihat menarik dan mudah mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitar.

Pesona yang dimaksud tidak selalu berkaitan dengan penampilan fisik. Kepribadian, cara berkomunikasi, kehangatan, hingga kemampuan membuat orang lain merasa dihargai juga dianggap menjadi bagian dari daya tarik seseorang.

Dilansir dari Lifestyle Asia, terdapat empat shio yang dalam astrologi Tionghoa disebut mempunyai pesona kuat dan daya tarik yang mudah membuat orang lain tertarik.

Berikut daftarnya:

1. Shio Kelinci

Shio Kelinci digambarkan sebagai sosok yang mempunyai rasa percaya diri cukup kuat. Mereka disebut tidak terlalu canggung ketika berada di tengah banyak orang dan mampu membawa suasana menjadi lebih hidup.

Sikap ramah serta energi positif yang terpancar membuat kehadiran mereka mudah diperhatikan. Kelinci juga dipercaya senang menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat dan mempunyai rasa loyalitas yang tinggi terhadap teman.

Cara mereka berinteraksi dengan penuh semangat dan kehangatan dianggap menjadi salah satu alasan mengapa Shio Kelinci memiliki daya tarik tersendiri.

2. Shio Ayam

Shio Ayam dikenal dalam astrologi Tionghoa sebagai sosok yang komunikatif dan mampu membawa diri dengan baik.

Mereka digambarkan mempunyai tutur kata yang menyenangkan, bersikap sopan, serta cukup pandai membaca situasi ketika berhadapan dengan orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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