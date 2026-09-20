Tak Cuma Soal Penampilan, 8 Kebiasaan Ini Bisa Bikin Seseorang Punya Pesona Kuat

JawaPos.com - Daya tarik seseorang tidak selalu muncul dari penampilan fisik. Ada kalanya, seseorang mampu membuat orang lain tertarik hanya melalui sikap, cara berkomunikasi, dan kebiasaan kecil yang dilakukan sehari-hari.

Pesona semacam ini bahkan sering muncul secara alami tanpa dibuat-buat. Seseorang yang mampu memberikan rasa nyaman, menunjukkan ketulusan, hingga menghargai orang lain dapat meninggalkan kesan yang kuat.

Dilansir dari Expert Editor, ada sejumlah kebiasaan sederhana yang kerap dimiliki orang dengan daya tarik alami. Kebiasaan tersebut tidak membutuhkan usaha berlebihan, tetapi bisa membuat kehadiran seseorang terasa lebih menyenangkan.

1. Lebih sering mendengarkan Kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik merupakan salah satu kualitas yang membuat seseorang mudah disukai.

Alih-alih terus mendominasi percakapan, mereka memberikan ruang bagi orang lain untuk berbicara. Sikap ini membuat lawan bicara merasa diperhatikan dan dihargai.

Selain itu, karena tidak terburu-buru berbicara, setiap perkataan yang disampaikan cenderung lebih terarah dan memiliki makna.

2. Berbuat baik tanpa mengharapkan pujian Orang yang menarik secara alami biasanya tidak menjadikan kebaikan sebagai cara untuk mendapatkan perhatian.

Mereka membantu, memberikan dukungan, atau melakukan hal kecil untuk orang lain tanpa menunggu pujian maupun balasan. Ketulusan seperti ini justru dapat meninggalkan kesan yang lebih mendalam.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa kebaikan dilakukan karena memang ingin membantu, bukan sekadar demi mendapatkan pengakuan.