Tak Cuma Soal Penampilan, 8 Kebiasaan Ini Bisa Bikin Seseorang Punya Pesona Kuat

Ilustrasi orang yang menarik dan dihormati di lingkungan sosial. (Freepik)
JawaPos.com - Daya tarik seseorang tidak selalu muncul dari penampilan fisik. Ada kalanya, seseorang mampu membuat orang lain tertarik hanya melalui sikap, cara berkomunikasi, dan kebiasaan kecil yang dilakukan sehari-hari.
Pesona semacam ini bahkan sering muncul secara alami tanpa dibuat-buat. Seseorang yang mampu memberikan rasa nyaman, menunjukkan ketulusan, hingga menghargai orang lain dapat meninggalkan kesan yang kuat.
Dilansir dari Expert Editor, ada sejumlah kebiasaan sederhana yang kerap dimiliki orang dengan daya tarik alami. Kebiasaan tersebut tidak membutuhkan usaha berlebihan, tetapi bisa membuat kehadiran seseorang terasa lebih menyenangkan.
Baca Juga:Jika Kamu Ingin Membangun Kedekatan dengan Anak-Anak, Lakukan 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi
Kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik merupakan salah satu kualitas yang membuat seseorang mudah disukai.
Alih-alih terus mendominasi percakapan, mereka memberikan ruang bagi orang lain untuk berbicara. Sikap ini membuat lawan bicara merasa diperhatikan dan dihargai.
Selain itu, karena tidak terburu-buru berbicara, setiap perkataan yang disampaikan cenderung lebih terarah dan memiliki makna.
Orang yang menarik secara alami biasanya tidak menjadikan kebaikan sebagai cara untuk mendapatkan perhatian.
Mereka membantu, memberikan dukungan, atau melakukan hal kecil untuk orang lain tanpa menunggu pujian maupun balasan. Ketulusan seperti ini justru dapat meninggalkan kesan yang lebih mendalam.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa kebaikan dilakukan karena memang ingin membantu, bukan sekadar demi mendapatkan pengakuan.
Ada orang-orang yang kehadirannya mampu membuat suasana terasa lebih ringan. Mereka tidak harus menjadi pusat perhatian untuk memberikan kesan positif.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022