Jika Kamu Sedang Kehilangan Arah Hidup, Lakukan 6 Cara Ini untuk Kembali Menemukan Arah

seseorang yang kehilangan arah hidup / foto: Magnific/wayhomestudio

JawaPos.com - Ada masa dalam hidup ketika seseorang tiba-tiba merasa tidak tahu harus berjalan ke mana.

Bukan karena tidak memiliki pekerjaan. Bukan juga karena tidak punya keluarga, teman, atau hal-hal yang selama ini dianggap penting. Dari luar, semuanya mungkin terlihat baik-baik saja. Namun, di dalam diri muncul perasaan yang sulit dijelaskan.



Bangun pagi terasa berat. Menjalani rutinitas terasa seperti mengulang hari yang sama. Hal-hal yang dulu membuat bersemangat mulai kehilangan daya tarik. Bahkan ketika memiliki banyak pilihan, kita justru bingung menentukan langkah berikutnya.



Pada titik tertentu, muncul pertanyaan:



“Sebenarnya saya sedang menuju ke mana?”



Perasaan seperti ini sering disebut sebagai kehilangan arah hidup. Dalam psikologi, pengalaman tersebut dapat berkaitan dengan hilangnya tujuan, perubahan identitas, konflik antara nilai pribadi dan kehidupan sehari-hari, atau periode transisi yang membuat seseorang perlu mendefinisikan kembali apa yang penting baginya.



Yang perlu dipahami, kehilangan arah tidak selalu berarti hidupmu gagal.



Terkadang, kehilangan arah justru merupakan tanda bahwa cara hidup yang selama ini dijalani sudah tidak lagi sesuai dengan dirimu yang sekarang.



Manusia berubah. Prioritas berubah. Nilai berubah. Keinginan berubah. Karena itu, arah hidup yang dulu terasa tepat belum tentu masih relevan hari ini.



Jika saat ini kamu sedang berada di fase tersebut, jangan buru-buru memaksa diri untuk menemukan jawaban besar.



Mulailah dari langkah-langkah kecil.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (20/9), terdapat enam cara yang dapat membantu kamu kembali menemukan arah hidup berdasarkan berbagai konsep dalam psikologi.



1. Berhenti Sejenak dan Akui Bahwa Kamu Sedang Kehilangan Arah



Ketika merasa hidup tidak memiliki arah, reaksi pertama banyak orang justru berusaha melarikan diri dari perasaan tersebut.



Kita mencari hiburan. Memenuhi jadwal dengan pekerjaan. Menghabiskan waktu di media sosial. Bertemu banyak orang. Membeli sesuatu. Bahkan terkadang membuat keputusan besar hanya supaya perasaan kosong itu segera hilang.



Padahal, sebelum menemukan arah baru, ada baiknya kita terlebih dahulu mengakui bahwa kita sedang tersesat.



Mengakui keadaan bukan berarti menyerah.



Justru sebaliknya, kesadaran terhadap kondisi diri merupakan langkah penting untuk melakukan perubahan.



Dalam psikologi, kemampuan mengenali dan memahami kondisi internal diri berkaitan dengan self-awareness. Ketika seseorang mampu mengamati pikiran, emosi, kebutuhan, dan perilakunya dengan lebih jernih, ia memiliki kesempatan lebih besar untuk menentukan respons yang sesuai.



Cobalah bertanya kepada diri sendiri:



Apa yang sebenarnya sedang saya rasakan?

Kapan terakhir kali saya merasa benar-benar bersemangat?

Bagian mana dari kehidupan saya yang terasa kosong?

Apakah saya sedang menjalani hidup yang saya inginkan atau kehidupan yang diharapkan orang lain?

Apa yang sebenarnya membuat saya lelah?

Apakah saya kehilangan tujuan, atau sebenarnya saya hanya sedang kelelahan?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak harus langsung menghasilkan jawaban.



Tujuannya adalah mulai mendengarkan diri sendiri.



Terkadang kita merasa kehilangan arah bukan karena tidak memiliki tujuan, melainkan karena terlalu lama tidak berhenti untuk bertanya apakah tujuan yang sedang dikejar memang masih kita inginkan.



2. Kembali Kenali Nilai-Nilai yang Benar-Benar Penting Bagimu



Salah satu alasan seseorang merasa kehilangan arah adalah karena kehidupannya semakin jauh dari nilai-nilai pribadinya.



Nilai adalah hal-hal yang kita anggap penting dan bermakna dalam hidup. Misalnya keluarga, kebebasan, kreativitas, keamanan, pembelajaran, hubungan sosial, keberanian, kesehatan, kontribusi, atau spiritualitas.



Masalahnya, seseorang dapat menjalani hidup bertahun-tahun berdasarkan nilai yang sebenarnya bukan miliknya.



Misalnya, seseorang bekerja sangat keras karena sejak kecil ia percaya bahwa kesuksesan berarti memiliki jabatan tinggi dan banyak uang.



Ia berhasil mendapatkannya.



Namun setelah semua tercapai, ia tetap merasa kosong.



Mengapa?



Karena mungkin yang sebenarnya ia cari bukan status, melainkan kebebasan, hubungan yang dekat dengan keluarga, atau pekerjaan yang memiliki makna.



Inilah mengapa menemukan arah hidup tidak selalu dimulai dengan pertanyaan:



“Apa yang ingin saya capai?”



Cobalah mengubahnya menjadi:



“Kehidupan seperti apa yang sebenarnya penting bagi saya?”



Tuliskan lima hal yang paling kamu anggap penting dalam kehidupan.



Kemudian tanyakan:



“Apakah cara hidup saya sekarang sudah mencerminkan lima hal tersebut?”



Jika jawabannya tidak, mungkin sumber kebingunganmu bukan karena kamu tidak memiliki arah.



Mungkin kamu sedang berjalan menuju tujuan yang sebenarnya bukan milikmu.



3. Jangan Menunggu Motivasi—Bangun Momentum dari Tindakan Kecil



Ketika kehilangan arah, seseorang sering berpikir bahwa ia harus menemukan motivasi terlebih dahulu.



“Kalau sudah tahu tujuan hidup, saya akan mulai bergerak.”



Namun dalam banyak situasi, hubungan antara motivasi dan tindakan tidak sesederhana itu.



Terkadang kita justru mendapatkan motivasi setelah mulai melakukan sesuatu.



Konsep dalam psikologi seperti behavioral activation menunjukkan pentingnya meningkatkan keterlibatan dalam aktivitas yang bermakna atau memberi pengalaman positif, terutama ketika seseorang mengalami rendahnya energi dan minat.



Artinya, jangan selalu menunggu merasa siap.



Mulailah dari sesuatu yang sangat kecil.



Bangun pada waktu yang lebih teratur.



Berjalan kaki selama 15 menit.



Merapikan kamar.



Membaca beberapa halaman buku.



Belajar keterampilan baru.



Menghubungi teman yang sudah lama tidak ditemui.



Mengerjakan satu tugas yang selama ini ditunda.



Atau sekadar keluar rumah dan mendapatkan udara segar.



Hal-hal tersebut mungkin terlihat terlalu sederhana untuk disebut sebagai “menemukan arah hidup”.



Namun perubahan besar sering kali dimulai dari perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten.



Bayangkan seseorang yang berada di ruangan gelap dan ingin menemukan pintu keluar.



Ia tidak perlu melihat seluruh jalan sampai ke pintu.



Ia hanya perlu menemukan beberapa langkah berikutnya.



Begitu pula dengan hidup.



Kamu tidak harus mengetahui seluruh masa depan.



Kamu hanya perlu mengetahui langkah baik berikutnya.



4. Kurangi Membandingkan Jalan Hidupmu dengan Orang Lain



Kehilangan arah menjadi semakin berat ketika kita terus-menerus melihat kehidupan orang lain.



Di media sosial, kita melihat seseorang menikah di usia tertentu.



Orang lain membeli rumah.



Teman mendapatkan pekerjaan impian.



Orang lain membangun bisnis.



Seseorang bepergian ke berbagai negara.



Ada yang berhasil mencapai sesuatu pada usia yang menurut kita masih sangat muda.



Kemudian tanpa sadar kita membandingkan:



“Kenapa hidup saya tidak seperti mereka?”



Psikologi sosial telah lama membahas fenomena social comparison, yaitu kecenderungan manusia membandingkan dirinya dengan orang lain.



Membandingkan diri tidak selalu buruk. Dalam kondisi tertentu, perbandingan sosial dapat memberikan informasi atau motivasi.



Namun masalah muncul ketika kehidupan orang lain dijadikan ukuran tunggal untuk menilai keberhasilan diri sendiri.



Kita hanya melihat hasil akhir orang lain.



Kita tidak melihat seluruh prosesnya.



Kita tidak mengetahui masalah yang mereka hadapi, pilihan yang mereka korbankan, kondisi keluarga mereka, kesempatan yang mereka dapatkan, atau hal-hal yang tidak mereka tampilkan.



Karena itu, ketika merasa kehilangan arah, cobalah mengurangi pertanyaan:



“Mengapa saya belum seperti mereka?”



Gantilah dengan:



“Apa yang sebenarnya saya inginkan dalam hidup saya sendiri?”



Pertanyaan kedua jauh lebih berguna.



Karena tujuan hidup bukan kompetisi dengan orang lain.



Kamu tidak terlambat hanya karena seseorang sampai lebih dulu di tempat yang berbeda.



5. Bereksperimenlah dengan Berbagai Kemungkinan, Bukan Memaksa Menemukan Satu Jawaban



Salah satu jebakan terbesar ketika mencari arah hidup adalah menganggap bahwa kita harus menemukan satu tujuan besar.



Seolah-olah setiap orang memiliki satu panggilan hidup yang harus ditemukan.



Padahal, kehidupan manusia jauh lebih kompleks.



Minat bisa berubah.



Karier bisa berubah.



Hubungan bisa berubah.



Kondisi tubuh berubah.



Keadaan ekonomi berubah.



Lingkungan berubah.



Dan diri kita sendiri juga berubah.



Karena itu, ketika belum tahu apa yang ingin dilakukan, jangan selalu bertanya:



“Apa tujuan hidup saya?”



Cobalah bertanya:



“Apa yang ingin saya coba?”



Ini mengubah pencarian arah menjadi sebuah proses eksplorasi.



Misalnya, kamu merasa tidak tahu apakah ingin bekerja di bidang tertentu.



Daripada menghabiskan berbulan-bulan hanya memikirkan jawabannya, cobalah mengambil kursus singkat, berbicara dengan orang yang bekerja di bidang tersebut, mengikuti proyek kecil, atau mencoba pekerjaan sampingan jika memungkinkan.



Dari pengalaman tersebut, kamu memperoleh informasi baru mengenai dirimu sendiri.



Mungkin kamu menemukan bahwa bidang tersebut ternyata tidak cocok.



Itu bukan kegagalan.



Kamu baru saja menemukan satu jalan yang tidak perlu kamu ambil.



Dalam psikologi perkembangan, eksplorasi merupakan bagian penting dalam pembentukan identitas. Kita sering mengetahui siapa diri kita bukan hanya melalui berpikir, tetapi juga melalui pengalaman.



Karena itu, jangan takut mencoba.



Kadang-kadang arah hidup tidak ditemukan melalui perenungan panjang.



Arah ditemukan setelah kita berjalan.



6. Bangun Kehidupan yang Bermakna, Bukan Sekadar Kehidupan yang Terlihat Berhasil



Ada perbedaan antara hidup yang terlihat sukses dan hidup yang terasa bermakna.



Seseorang bisa memiliki pekerjaan bagus, penghasilan tinggi, rumah nyaman, dan berbagai pencapaian tetapi tetap merasa kosong.



Sebaliknya, seseorang dengan kehidupan yang sederhana bisa merasa bahwa hidupnya memiliki tujuan karena ia menjalani sesuatu yang sesuai dengan nilai dan kebutuhannya.



Dalam psikologi positif, konsep meaning in life sering dikaitkan dengan pengalaman bahwa hidup memiliki makna, arah, dan tujuan.



Makna tidak selalu berasal dari pencapaian besar.



Makna bisa muncul dari hubungan dengan orang lain.



Dari merawat keluarga.



Dari membantu seseorang.



Dari menciptakan sesuatu.



Dari belajar.



Dari bekerja dengan nilai yang diyakini.



Dari menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip pribadi.



Karena itu, ketika merasa kehilangan arah, jangan hanya mengejar pertanyaan:



“Apa yang bisa membuat saya sukses?”



Tambahkan pertanyaan:



“Apa yang membuat hidup saya terasa berarti?”



Keduanya tidak selalu memiliki jawaban yang sama.



Dan mungkin justru di situlah kamu menemukan arah yang selama ini dicari.



Kamu Tidak Harus Mengetahui Seluruh Jalan



Ada satu hal yang sering kita lupakan ketika sedang bingung dengan hidup.



Kita mengira bahwa orang yang memiliki arah hidup adalah orang yang mengetahui dengan pasti ke mana mereka akan pergi.



Padahal, banyak orang menjalani hidup dengan melakukan penyesuaian berkali-kali.



Mereka mencoba.



Gagal.



Belajar.



Mengubah keputusan.



Mencoba lagi.



Bertemu orang baru.



Menemukan minat baru.



Meninggalkan sesuatu yang ternyata tidak cocok.



Kemudian perlahan menemukan jalan yang terasa lebih sesuai.



Jadi, jika saat ini kamu belum mengetahui apa yang ingin dilakukan dalam lima atau sepuluh tahun ke depan, itu tidak otomatis berarti ada sesuatu yang salah denganmu.



Mungkin kamu memang sedang berada dalam fase eksplorasi.



Yang penting adalah jangan berhenti sepenuhnya.



Jika belum mengetahui tujuan akhir, tentukan saja arah sementara.



Jika belum tahu pekerjaan impian, cari pekerjaan yang memungkinkanmu belajar.



Jika belum tahu kehidupan seperti apa yang diinginkan, mulai dengan mengurangi hal-hal yang jelas-jelas membuatmu tidak bahagia.



Jika belum tahu siapa dirimu, berikan dirimu kesempatan untuk mencoba berbagai hal.



Kamu tidak membutuhkan peta yang lengkap untuk mulai berjalan.



Terkadang kamu hanya membutuhkan satu langkah berikutnya.



Pada Akhirnya, Arah Hidup Tidak Selalu Ditemukan—Tetapi Dibentuk



Mungkin selama ini kamu berpikir bahwa suatu hari nanti kamu akan menemukan satu jawaban besar.



Sebuah tujuan.



Sebuah panggilan.



Sebuah jalan yang membuat semuanya terasa jelas.



Namun kehidupan sering kali tidak bekerja seperti itu.



Arah hidup dapat terbentuk sedikit demi sedikit melalui keputusan yang kita ambil setiap hari.



Melalui apa yang kita pilih untuk pertahankan.



Melalui apa yang kita berani tinggalkan.



Melalui orang-orang yang kita pilih untuk dekat.



Melalui pekerjaan yang kita lakukan.



Melalui pengalaman yang kita jalani.



Dan melalui nilai-nilai yang kita coba hidupi.



Jadi, jika hari ini kamu sedang merasa kehilangan arah, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa hidupmu tidak memiliki tujuan.



Mungkin kamu hanya sedang berada di persimpangan.



Dan persimpangan memang membuat kita berhenti sejenak.



Tarik napas.



Lihat kembali siapa dirimu.



Kenali apa yang penting bagimu.



Kurangi kebisingan dari perbandingan sosial.



Ambil tindakan kecil.



Cobalah berbagai kemungkinan.



Dan perlahan bangun kehidupan yang terasa bermakna bagimu.



Kamu tidak harus mengetahui seluruh perjalanan hari ini.



Cukup temukan satu langkah yang layak dilakukan, lalu lakukan.



