20 Pertanyaan yang Harus Dijawab oleh Pasangan dalam Situasi Apa Pun Menurut Psikologi

seseorang yang bertukar pikiran dengan pasangannya / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Hubungan yang sehat tidak hanya dibangun dari rasa cinta. Cinta memang dapat menjadi awal sebuah hubungan, tetapi keberlangsungan hubungan sangat dipengaruhi oleh komunikasi, rasa aman, kepercayaan, kemampuan mengelola konflik, serta kesediaan kedua orang untuk memahami kebutuhan satu sama lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasangan dapat menghadapi banyak situasi: perbedaan pendapat, masalah keuangan, tekanan pekerjaan, perubahan prioritas, konflik dengan keluarga, kecemburuan, kehilangan, hingga perubahan kebutuhan emosional. Pada saat seperti itu, pertanyaan yang tepat sering kali lebih berguna daripada nasihat yang panjang.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (20/9), psikologi hubungan menunjukkan bahwa pasangan yang mampu berbicara secara terbuka mengenai kebutuhan, harapan, batasan, konflik, dan masa depan memiliki fondasi komunikasi yang lebih kuat. Pertanyaan-pertanyaan berikut bukanlah "ujian" untuk menentukan siapa yang benar atau salah. Sebaliknya, pertanyaan ini dapat digunakan sebagai alat refleksi bersama.



Tidak semua pertanyaan harus dijawab dalam satu percakapan. Beberapa bahkan membutuhkan waktu, kejujuran, dan suasana yang aman agar jawabannya benar-benar bermakna.



1. "Apa yang sebenarnya kamu rasakan saat ini?"



Pertanyaan pertama terlihat sederhana, tetapi sering menjadi salah satu yang paling sulit dijawab.



Dalam hubungan, seseorang terkadang mengatakan "aku baik-baik saja" meskipun sebenarnya sedang kecewa, takut, marah, sedih, atau merasa tidak dihargai. Jika emosi tidak dikenali dan dikomunikasikan, emosi tersebut dapat muncul dalam bentuk perilaku lain.



Misalnya, seseorang yang merasa diabaikan mungkin menjadi lebih mudah marah. Seseorang yang merasa tidak aman mungkin menjadi lebih posesif. Seseorang yang merasa kecewa mungkin menjadi semakin diam.



Karena itu, pasangan perlu belajar membedakan antara perilaku dan emosi di balik perilaku tersebut.



Alih-alih hanya bertanya:



"Kenapa kamu marah?"



cobalah bertanya:



"Apa yang sebenarnya kamu rasakan?"



Pertanyaan ini membuka ruang untuk berbicara mengenai pengalaman emosional, bukan sekadar memperdebatkan perilaku.



2. "Apa yang kamu butuhkan dariku sekarang?"



Tidak semua masalah membutuhkan solusi segera.



Terkadang seseorang hanya membutuhkan didengarkan. Pada situasi lain, ia mungkin membutuhkan bantuan praktis, ruang pribadi, pelukan, kepastian, atau diskusi untuk mencari solusi.



Kesalahan yang sering terjadi dalam hubungan adalah memberikan apa yang menurut kita dibutuhkan pasangan tanpa benar-benar bertanya.



Seseorang mungkin berkata:



"Aku sedang stres."



Pasangannya langsung memberikan banyak nasihat.



Padahal yang dibutuhkan mungkin hanya didengarkan selama beberapa menit.



Pertanyaan "Apa yang kamu butuhkan dariku sekarang?" membantu pasangan menghindari asumsi.



3. "Apakah kamu merasa aman menjadi dirimu sendiri bersamaku?"



Hubungan yang sehat seharusnya menyediakan ruang bagi seseorang untuk menjadi dirinya sendiri tanpa terus-menerus takut ditolak.



Rasa aman dalam hubungan bukan berarti tidak pernah mengalami konflik. Sebaliknya, rasa aman berarti seseorang dapat menyampaikan perasaan, ketidaksetujuan, atau kebutuhan tanpa selalu merasa akan dipermalukan atau ditinggalkan.



Pertanyaan ini dapat membuka pembicaraan yang sangat penting:



"Apakah kamu merasa bisa mengatakan tidak kepadaku?"



"Apakah kamu merasa bebas menyampaikan pendapat yang berbeda?"



"Apakah kamu takut menunjukkan sisi dirimu yang rentan?"



Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kualitas keamanan emosional dalam hubungan.



4. "Hal apa yang paling sering membuatmu merasa tidak dipahami?"



Dua orang dapat mengalami kejadian yang sama tetapi menafsirkannya secara berbeda.



Misalnya, seseorang mungkin menganggap tidak membalas pesan selama beberapa jam sebagai hal biasa karena sedang bekerja. Pasangannya mungkin menafsirkannya sebagai tanda bahwa dirinya tidak dianggap penting.



Perbedaannya bukan selalu pada tindakan, tetapi pada makna yang diberikan terhadap tindakan tersebut.



Dengan bertanya mengenai hal yang membuat pasangan merasa tidak dipahami, seseorang dapat mengetahui pola komunikasi yang selama ini mungkin tidak disadari.



5. "Apa yang paling kamu hargai dari hubungan kita?"



Dalam hubungan jangka panjang, perhatian sering kali terlalu berfokus pada masalah.



Pasangan dapat menghabiskan berjam-jam membahas konflik tetapi lupa membicarakan hal-hal yang membuat hubungan tersebut tetap berharga.



Pertanyaan ini mengembalikan perhatian pada aspek positif hubungan.



Jawabannya bisa berbeda-beda.



"Saya merasa kamu selalu mendukung saya."



"Saya suka karena kita bisa bercanda bersama."



"Saya merasa diterima ketika bersamamu."



Mengetahui apa yang dianggap berharga oleh pasangan membantu kedua orang mempertahankan perilaku yang memperkuat hubungan.



6. "Apa yang paling kamu takutkan dalam hubungan ini?"



Ketakutan merupakan bagian penting dari hubungan manusia.



Seseorang mungkin takut ditinggalkan. Orang lain takut dikhianati. Ada yang takut kehilangan kebebasan. Ada pula yang takut tidak pernah cukup baik bagi pasangannya.



Ketakutan yang tidak dibicarakan dapat memengaruhi perilaku.



Seseorang yang takut ditinggalkan mungkin menjadi sangat membutuhkan kepastian. Seseorang yang takut dikontrol mungkin justru menjauh ketika hubungan terasa terlalu intens.



Membicarakan ketakutan tidak berarti memperbesar masalah. Dalam banyak kasus, pembicaraan tersebut justru membantu pasangan memahami alasan di balik perilaku tertentu.



7. "Ketika kita bertengkar, apa yang sebenarnya kamu harapkan dariku?"



Konflik tidak dapat sepenuhnya dihilangkan dari hubungan.



Perbedaan pendapat merupakan bagian normal dari hubungan antara dua individu yang memiliki pengalaman, kepribadian, dan kebutuhan berbeda.



Yang penting adalah bagaimana konflik dikelola.



Ada orang yang membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan percakapan. Ada yang merasa lebih aman jika masalah segera dibicarakan. Ada yang membutuhkan sentuhan fisik. Ada pula yang membutuhkan ruang.



Karena itu, pasangan perlu memahami pola konflik masing-masing.



Pertanyaan ini membantu mengubah konflik dari pertarungan menjadi kesempatan untuk memahami kebutuhan.



8. "Apa yang menurutmu tidak boleh kita lakukan satu sama lain?"



Setiap hubungan membutuhkan batasan.



Batasan bukan berarti membuat pasangan merasa terkekang. Batasan membantu menjelaskan perilaku apa yang dianggap dapat diterima dan apa yang dianggap melampaui batas.



Contohnya dapat mencakup:



penghinaan saat bertengkar,

ancaman,

membuka rahasia pasangan kepada orang lain,

mengontrol pergaulan,

menggunakan kelemahan pasangan sebagai senjata,

atau melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama.



Batasan yang sehat perlu dibicarakan secara eksplisit karena seseorang tidak selalu dapat mengetahui batas orang lain hanya melalui asumsi.



9. "Apa yang membuatmu merasa dicintai?"



Setiap orang dapat memiliki cara berbeda dalam menerima dan mengekspresikan kasih sayang.



Bagi seseorang, perhatian berupa waktu bersama mungkin sangat bermakna. Bagi orang lain, bantuan konkret dapat terasa lebih menunjukkan kasih sayang. Ada pula yang sangat menghargai kata-kata afirmasi atau sentuhan fisik.



Karena itu, pasangan tidak seharusnya hanya bertanya:



"Apa yang aku lakukan?"



tetapi juga:



"Apakah caraku menunjukkan kasih sayang benar-benar sampai kepadamu?"



Pertanyaan ini membantu pasangan memahami bahwa niat baik dan dampak emosional tidak selalu identik.



10. "Apa yang selama ini belum berani kamu katakan kepadaku?"



Ini merupakan pertanyaan yang membutuhkan tingkat kepercayaan tinggi.



Ada banyak hal yang mungkin ditahan seseorang karena takut memicu konflik.



Misalnya:



"Aku merasa kesepian."



"Aku merasa terlalu banyak menanggung beban."



"Aku sebenarnya tidak nyaman dengan hal itu."



"Aku membutuhkan lebih banyak perhatian."



Jika pasangan tidak memiliki ruang untuk mengungkapkan hal-hal tersebut, masalah kecil dapat berkembang menjadi kekecewaan yang lebih besar.



Namun pertanyaan ini harus diajukan dengan kesiapan untuk mendengarkan.



Tidak ada gunanya meminta kejujuran jika jawaban pasangan langsung dibalas dengan kemarahan atau pembelaan diri.



11. "Apakah kita masih memiliki tujuan yang ingin dibangun bersama?"



Hubungan bukan hanya tentang masa sekarang.



Pasangan juga perlu membicarakan arah hubungan.



Tujuan tersebut dapat berkaitan dengan:



tempat tinggal,

pekerjaan,

keuangan,

keluarga,

anak,

gaya hidup,

pendidikan,

atau rencana jangka panjang lainnya.



Dua orang dapat saling mencintai tetapi memiliki gambaran masa depan yang sangat berbeda.



Karena itu, cinta saja tidak selalu menyelesaikan perbedaan tujuan hidup.



Pembicaraan mengenai masa depan membantu pasangan mengetahui apakah mereka sedang berjalan menuju arah yang relatif sama atau membutuhkan negosiasi yang lebih serius.



12. "Bagaimana kita ingin menyelesaikan masalah ketika kita tidak sepakat?"



Tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan menemukan siapa yang benar.



Dalam hubungan, terkadang kedua pihak memiliki kebutuhan yang sama-sama masuk akal tetapi sulit dipenuhi secara bersamaan.



Misalnya, satu orang membutuhkan lebih banyak waktu bersama, sementara yang lain membutuhkan lebih banyak ruang pribadi.



Dalam situasi seperti ini, pertanyaannya bukan hanya:



"Siapa yang benar?"



Tetapi:



"Bagaimana kita bisa mencari solusi yang tetap menghargai kebutuhan keduanya?"



Kemampuan melakukan kompromi dan mencari solusi bersama merupakan bagian penting dari pengelolaan konflik.



13. "Apakah kita benar-benar saling mendengarkan?"



Mendengar dan mendengarkan bukan hal yang sama.



Seseorang dapat mendengar suara pasangannya tanpa benar-benar memahami maksudnya.



Mendengarkan secara aktif berarti memberikan perhatian, mencoba memahami perspektif pasangan, dan tidak langsung menyiapkan pembelaan.



Salah satu cara sederhana adalah mengulangi inti yang kita pahami:



"Jadi, yang membuat kamu kecewa sebenarnya bukan masalah pesannya, tetapi karena kamu merasa aku tidak menganggap penting apa yang kamu katakan?"



Kalimat seperti ini memberi kesempatan kepada pasangan untuk mengoreksi pemahaman kita.



14. "Apa yang menurutmu perlu kita ubah dari hubungan ini?"



Hubungan yang sehat bukan hubungan yang tidak pernah membutuhkan perubahan.



Manusia berubah seiring waktu. Prioritas berubah. Pekerjaan berubah. Kondisi keluarga berubah. Kebutuhan emosional juga dapat berubah.



Karena itu, pola hubungan yang dulu berhasil belum tentu selalu cocok untuk kondisi sekarang.



Pertanyaan ini dapat digunakan sebagai evaluasi berkala.



Bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mengetahui apakah ada kebiasaan yang perlu diperbaiki.



15. "Apakah kamu merasa dihargai olehku?"



Cinta dan penghargaan merupakan dua hal yang saling berkaitan tetapi tidak selalu identik.



Seseorang dapat mencintai pasangannya tetapi tetap membuat pasangan tersebut merasa tidak dihargai.



Misalnya karena sering memotong pembicaraan, meremehkan pendapat, mengabaikan kontribusi, atau menganggap usaha pasangan sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya dilakukan.



Karena itu, penting untuk mengetahui apakah pasangan merasa keberadaan dan kontribusinya benar-benar dihargai.



16. "Bagaimana hubungan ini memengaruhi dirimu sebagai individu?"



Hubungan yang sehat seharusnya tidak menghapus identitas individu.



Pasangan tetap memiliki minat, persahabatan, pekerjaan, keluarga, dan tujuan pribadi.



Pertanyaan ini mengajak pasangan melihat hubungan dari perspektif yang lebih luas:



"Apakah hubungan ini membuatmu berkembang?"



"Apakah kamu masih memiliki ruang untuk menjadi dirimu sendiri?"



"Apakah kamu merasa kehidupan pribadimu tetap dihargai?"



Hubungan idealnya menjadi salah satu bagian penting dari kehidupan, bukan satu-satunya sumber identitas seseorang.



17. "Apa yang bisa kita lakukan agar kita merasa lebih dekat?"



Kedekatan tidak selalu muncul secara otomatis hanya karena dua orang telah lama bersama.



Kesibukan, pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan rutinitas dapat membuat pasangan hidup berdampingan tetapi semakin jarang benar-benar terhubung.



Karena itu, kedekatan perlu dipelihara.



Jawabannya bisa sederhana:



"Makan malam tanpa ponsel."



"Berjalan bersama setiap akhir pekan."



"Berbicara 15 menit sebelum tidur."



"Melakukan sesuatu yang baru bersama."



Yang penting bukan bentuk aktivitasnya, tetapi adanya kesempatan untuk kembali terhubung secara emosional.



18. "Apakah ada masalah yang terus kita ulangi?"



Pola konflik berulang merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan.



Jika pasangan terus-menerus bertengkar mengenai tema yang sama, mungkin masalah sebenarnya belum terselesaikan.



Misalnya, konflik terlihat seperti masalah pekerjaan rumah, tetapi di baliknya terdapat persoalan mengenai rasa dihargai.



Atau konflik terlihat seperti masalah pesan singkat, tetapi sebenarnya berkaitan dengan kebutuhan akan kepastian.



Pertanyaan ini membantu pasangan mencari pola di balik berbagai pertengkaran.



19. "Apa yang kamu harapkan dariku ketika hidup sedang sangat sulit?"



Pasangan tidak hanya hadir ketika keadaan menyenangkan.



Kehidupan dapat membawa tekanan, kegagalan, kehilangan, masalah pekerjaan, kesulitan finansial, atau perubahan besar lainnya.



Pada masa sulit, kebutuhan seseorang dapat berubah.



Ada orang yang membutuhkan lebih banyak dukungan emosional. Ada yang membutuhkan bantuan praktis. Ada yang justru membutuhkan ruang untuk memproses keadaan.



Membicarakan hal ini sebelum krisis terjadi dapat membuat pasangan lebih siap ketika menghadapi masa sulit.



20. "Jika kita ingin hubungan ini tetap sehat, apa yang harus kita lakukan mulai sekarang?"



Pertanyaan terakhir mengubah refleksi menjadi tindakan.



Membicarakan hubungan tanpa melakukan perubahan sering kali hanya menghasilkan percakapan yang berulang.



Karena itu, setelah menjawab berbagai pertanyaan sebelumnya, pasangan dapat menentukan beberapa tindakan sederhana.



Misalnya:



lebih rutin melakukan percakapan tanpa gangguan,

mengurangi penggunaan kata-kata yang merendahkan saat konflik,

lebih terbuka mengenai keuangan,

menyediakan waktu berkualitas,

menghormati kebutuhan ruang pribadi,

atau belajar meminta maaf tanpa mencari pembenaran.



Perubahan tidak harus langsung besar.



Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memiliki dampak besar terhadap pengalaman seseorang dalam hubungan.



Mengapa Pertanyaan-Pertanyaan Ini Penting?



Pada dasarnya, 20 pertanyaan tersebut menyentuh beberapa kebutuhan psikologis utama dalam hubungan: kebutuhan untuk dipahami, dihargai, didengarkan, merasa aman, memiliki kedekatan, dan tetap memiliki ruang sebagai individu.



Namun, pertanyaan yang baik hanya akan bermanfaat jika pasangan mampu menciptakan kondisi yang aman untuk menjawabnya.



Jangan menggunakan pertanyaan tersebut sebagai alat untuk menginterogasi pasangan.



Jangan pula menggunakan jawabannya sebagai amunisi dalam pertengkaran berikutnya.



Misalnya, jika pasangan mengungkapkan ketakutan terdalamnya, informasi tersebut seharusnya tidak digunakan untuk menyakitinya ketika konflik terjadi.



Kepercayaan tumbuh ketika seseorang belajar bahwa kerentanannya tidak akan digunakan untuk menyerangnya.



Tidak Semua Jawaban Harus Sama



Salah satu kesalahpahaman dalam hubungan adalah anggapan bahwa pasangan yang sehat harus selalu memiliki pendapat yang sama.



Padahal, dua individu dapat memiliki kebutuhan dan perspektif berbeda.



Yang lebih penting adalah kemampuan membicarakan perbedaan tersebut dengan rasa hormat.



Pasangan tidak harus selalu sepakat mengenai segala hal.



Mereka perlu mengetahui bagaimana tetap saling menghargai ketika tidak sepakat.



Pertanyaan yang Baik Membuka Percakapan, Bukan Menghakimi



Ada perbedaan besar antara bertanya untuk memahami dan bertanya untuk mencari kesalahan.



"Kenapa kamu selalu seperti itu?"



berbeda dengan:



"Apa yang membuatmu bereaksi seperti itu?"



"Kamu memang tidak peduli kepadaku."



berbeda dengan:



"Aku merasa tidak diperhatikan ketika hal itu terjadi. Bisa kita bicarakan?"



Bahasa yang digunakan dapat menentukan apakah percakapan berubah menjadi konflik atau menjadi kesempatan untuk memahami.



Penutup



Hubungan yang kuat bukan berarti hubungan yang tidak pernah mengalami masalah.



Hubungan yang sehat lebih banyak ditentukan oleh bagaimana dua orang menghadapi masalah ketika masalah tersebut muncul.



Dua puluh pertanyaan di atas dapat menjadi semacam pemeriksaan berkala bagi pasangan:



Apakah kita masih saling mendengarkan?



Apakah kita merasa aman untuk menjadi diri sendiri?



Apakah kebutuhan kita diketahui?



Apakah batasan kita dihormati?



Apakah kita masih memiliki tujuan bersama?



Dan yang tidak kalah penting:



Apakah kita masih bersedia belajar memahami satu sama lain?



Pada akhirnya, komunikasi dalam hubungan bukan sekadar tentang menemukan kata-kata yang tepat. Komunikasi juga membutuhkan keberanian untuk mendengar jawaban yang mungkin tidak selalu nyaman.



Karena terkadang, pertanyaan yang paling penting bukanlah "Siapa yang salah?"



Melainkan:



"Apa yang bisa kita pahami tentang satu sama lain dari masalah yang sedang kita hadapi?"



