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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 20 September 2026 | 17.03 WIB

7 Ciri Psikologi Perempuan Gemar Membaca dan Mendengarkan Podcast di Waktu Luang

Ciri psikologi perempuan gemar membaca dan mendengarkan podcast di waktu luang./Magnific/ magnific - Image

Ciri psikologi perempuan gemar membaca dan mendengarkan podcast di waktu luang./Magnific/ magnific

JawaPos.com - Psikologi perempuan gemar membaca dan mendengarkan podcast tercermin dari berbagai karakter unik yang mereka miliki.

Cara seseorang menghabiskan waktu luang yang terbatas ternyata dapat mengungkap banyak hal tentang kepribadiannya.

Perempuan yang gemar membaca atau mendengarkan podcast cenderung memiliki cara pandang yang berbeda terhadap dunia.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (18/9), berikut tujuh ciri psikologi perempuan gemar membaca dan mendengarkan podcast yang biasa terlihat dalam kesehariannya.

1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi

Perempuan yang gemar membaca dan mendengarkan podcast merupakan pembelajar sepanjang hidup yang tidak pernah berhenti.

Mereka bertekad menyerap informasi sebanyak mungkin demi memahami dunia secara lebih mendalam.

Penelitian bahkan menunjukkan bahwa penggemar podcast cenderung lebih penasaran dan lebih stabil secara emosional.

Kegembiraan mempelajari hal baru membuat mereka lebih puas dibanding melakukan aktivitas yang kurang menstimulasi otak.

2. Nyaman merenungkan pemikiran dan gagasan

Editor: Hanny Suwindari
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