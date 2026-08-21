Buat Penggemar Bahagia, EXO Umumkan Tanggal Konser Encore EXO PLANET #6 ‘EXhOrizon (dot)’ di Seoul

JawaPos.com – Menuai perhatian, boygrup Korea EXO mengungkap tanggal konser encore tur 2026 mereka EXO PLANET #6, EXhOrizon.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (21/8), berjudul EXhOrizon (dot), konser akan berlangsung dari tanggal 6 hingga 8 November di KSPO Dome yang telah dinantikan.

Salah satu anggotanya yaitu Doh Kyung Soo juga berkarya sebagai aktor yang sukses berperan di drama 100 Days My Prince.

Baru saja comeback, EXO juga telah sukses mengadakan fan meeting pada 13 dan 14 Desember 2025 di INSPIRE Arena, Incheon. dimana penggemar sangat antusias.

Sebelumnya telah dikabarkan, bahwa grup besutan SM Entertainment itu melakukan comeback dengan 6 anggotanya, tanpa Chen, Baekhyun, Xiumin.

Hal ini dikarenakan, agensi individu dari Chen, Baekhyun, Xiumin tidak menemui kesepakatan dengan SM Entertainment.

Album mereka, REVERXE menduduki peringkat No. 1 di chart penjualan album digital QQ Music di Tiongkok dan chart album harian Recochoku di Jepang.