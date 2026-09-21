Agensi Ancam Ambil Tindakan Hukum Penggemar Byeon Woo Seok, Kenapa?

Byeon Woo Seok. (Soompi)
JawaPos.com - Sebagai aktor Korea ternama, privasi Byeon Woo Seok seringkali dilanggar oleh sebagian penggemar.
Dikutip dari Soompi, Senin (21/9), oleh karena itu agensinya telah mengeluarkan peringatan keras terkait pelanggaran privasi sang aktor.
VARO Entertainment memperingatkan individu untuk tidak mendatangi atau menunggu di dekat area pribadi.
Lokasi itu seperti kediaman manajer atau rekan kerja Byeon Woo Seok yang dimana itu membahayakan sang aktor
Mereka juga tidak boleh menyebarkan informasi pribadi serta detail perjalanan pribadi sang artis melalui cara-cara yang tidak pantas.
“Halo, ini VARO Entertainment, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para penggemar yang peduli dan mendukung aktor Byeon Woo Seok,” tulisnya.
Agensi juga sangat menghargai perhatian hangat dan dukungan tulus dari para penggemar Byeon Woo Seok, pengumuman ini disampaikan agar keduanya dapat terus melangkah bersama.
Mereka menyampaikan, bahwa belakangan ini, sering terjadi insiden di mana orang-orang mendatangi lokasi yang terkait dengan jadwal kegiatan atau perjalanan sang artis.
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