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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 20 September 2026 | 15.00 WIB

10 Ucapan Ciri Khas Orang yang Pikirannya Tidak Bisa Melambat Menurut Psikologi

Ucapan ciri khas orang yang pikirannya tidak bisa melambat menurut psikologi./Magnific/katemangostar - Image

Ucapan ciri khas orang yang pikirannya tidak bisa melambat menurut psikologi./Magnific/katemangostar

JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa otak manusia sebenarnya memproses informasi jauh lebih lambat dari yang dibayangkan kebanyakan orang.

Sistem sensorik tubuh justru bekerja jauh lebih cepat dalam mengumpulkan informasi dari lingkungan sekitar.

Bagi orang dengan pikiran yang bekerja lebih cepat, pengalaman hidup mereka terasa sangat berbeda dari kebanyakan orang.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (19/9), berikut sepuluh ucapan yang biasa muncul karena pikiran seseorang tidak dapat melambat dalam kesehariannya.

1. "Maaf, aku di sini"

Melamun dalam percakapan terkadang menjadi pengalaman yang sebenarnya cukup positif bagi seseorang.

Kondisi ini dapat terjadi karena pikiran sedang menyaring informasi untuk memberi ruang tambahan bagi otak.

Bagi orang yang terus-menerus berpikir, kebutuhan jeda semacam ini menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan.

Meski tampak kurang terlibat, sebenarnya mereka sedang berpikir jauh lebih dalam dibanding kebanyakan orang.

2. "Bagaimana kalau ini?"

Editor: Hanny Suwindari
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