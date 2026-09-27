9 Ucapan Trauma Masa Kecil yang Terbawa dari Orang Tua Kritis hingga Dewasa Menurut Psikologi

JawaPos.com - Trauma masa kecil akibat orang tua kritis sering muncul lewat ucapan tertentu dalam hubungan romantis di masa dewasa.

Tumbuh bersama orang tua yang terlalu kritis dapat membentuk cara seseorang berkomunikasi dalam hubungan romantisnya kelak menurut psikologi.

Ketika orang tua tidak menciptakan ruang aman untuk memproses emosi, dampaknya dapat terbawa hingga usia dewasa.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (27/9), berikut sembilan ucapan trauma masa kecil yang biasa muncul dari orang yang dibesarkan oleh orang tua kritis dalam hubungan dewasanya.

Baca Juga: 9 Ciri Khas Orang yang Tumbuh sebagai Anak Tunggal Menurut Psikologi

1. Menanyakan apakah pasangan sedang marah

Terus-menerus memastikan keadaan dan meminta maaf berlebihan menjadi kebiasaan umum bagi orang dengan kelekatan cemas.

Kebiasaan ini berasal dari masa kecil ketika mereka harus menyembunyikan perasaan demi menghindari kritik orang tua.

Pertanyaan ini menjadi cara memeriksa apakah suasana hati pasangan berkaitan dengan kekecewaan terhadap dirinya.

2. Menyatakan segala sesuatu adalah kesalahannya