Jika Anda Terbiasa Menyiapkan Tas pada Malam Hari Sebelum Tidur, Ini 9 Ciri Kedewasaan Anda Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang menyiapkan tas (Magnific)
JawaPos.com - Bagi sebagian orang, menyiapkan tas pada malam hari mungkin terlihat seperti hal sepele. Namun bagi mereka yang terbiasa melakukannya, rutinitas kecil ini sering kali menjadi penentu antara pagi yang tenang dan pagi yang penuh kepanikan. Di balik kesederhanaannya, kebiasaan ini sebenarnya menyimpan makna psikologis yang cukup mendalam.
Dalam pandangan psikologi modern, kebiasaan sehari-hari merupakan cerminan dari kematangan emosi, pola pikir, dan cara seseorang menjalani hidupnya. Menyiapkan tas sebelum tidur bukan sekadar upaya menghemat waktu di pagi hari. Lebih dari itu, kebiasaan ini menandakan bahwa seseorang telah mencapai tingkat kedewasaan tertentu yaitu fase di mana ia mampu mengelola diri, emosi, dan tanggung jawabnya secara lebih sadar.
Melansir dari Geediting, jika Anda terbiasa menyiapkan tas pada malam hari, kemungkinan besar Anda memiliki sembilan ciri kedewasaan berikut ini.
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1. Mampu Mengelola Waktu dengan Realistis
Orang yang dewasa tidak mengandalkan harapan kosong seperti, "Besok pasti sempat." Ia paham bahwa pagi hari sering tidak ideal: energi belum penuh, pikiran belum jernih, dan gangguan bisa datang kapan saja.
Dengan menyiapkan tas lebih awal, Anda menunjukkan kemampuan melihat realitas waktu apa adanya, bukan sekadar keinginan. Ini adalah tanda kedewasaan kognitif karena mampu merencanakan hidup berdasarkan kondisi nyata, bukan asumsi.
2. Bertanggung Jawab pada Diri Sendiri
Kebiasaan ini mencerminkan satu hal penting: Anda tidak ingin menyusahkan diri sendiri di masa depan. Dalam psikologi, ini disebut self-responsibility atau kesadaran bahwa diri Anda hari ini bertanggung jawab atas kenyamanan diri Anda esok hari.
Orang yang belum dewasa cenderung menunda dan "menyerahkan" masalah ke versi dirinya di masa depan. Sementara Anda, dengan menyiapkan tas sejak malam, memilih bertanggung jawab sekarang.
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