Jika Anda Pernah Mengalami 8 Hal Ini dalam Hidup, Anda Sedang Memperoleh Kebijaksanaan dan Kedewasaan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa kedewasaan datang seiring bertambahnya usia. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa kedewasaan dan kebijaksanaan lebih banyak dibentuk oleh pengalaman hidup daripada sekadar angka pada tanggal lahir. Seseorang bisa berusia muda tetapi memiliki cara berpikir yang matang, sementara orang yang lebih tua belum tentu memiliki kebijaksanaan yang sama.



Pengalaman hidup, terutama yang penuh tantangan, sering kali menjadi guru terbaik. Saat seseorang belajar dari kegagalan, kehilangan, konflik, atau perubahan yang tidak terduga, ia perlahan mengembangkan kemampuan untuk memahami diri sendiri, mengendalikan emosi, dan memandang kehidupan dengan lebih bijaksana.



Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (7/6), jika Anda pernah mengalami beberapa hal berikut, kemungkinan besar Anda sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijaksana menurut sudut pandang psikologi.



1. Anda Pernah Mengalami Kegagalan yang Menyakitkan



Tidak ada orang yang ingin gagal. Namun, psikologi perkembangan menunjukkan bahwa kegagalan dapat menjadi sarana penting untuk membangun ketahanan mental (resiliensi). Ketika sebuah rencana tidak berjalan sesuai harapan, seseorang dipaksa untuk mengevaluasi dirinya, belajar dari kesalahan, dan mencoba pendekatan yang berbeda.



Orang yang telah merasakan pahitnya kegagalan biasanya menjadi lebih realistis. Mereka memahami bahwa kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat dan bahwa setiap proses membutuhkan waktu. Pengalaman ini juga membantu seseorang menjadi lebih rendah hati dan tidak mudah menghakimi orang lain.



Alih-alih melihat kegagalan sebagai akhir, mereka mulai memandangnya sebagai bagian dari perjalanan menuju pertumbuhan.



2. Anda Pernah Kehilangan Seseorang atau Sesuatu yang Sangat Berarti



Kehilangan adalah salah satu pengalaman paling berat dalam hidup. Entah itu kehilangan orang yang dicintai, hubungan yang berakhir, pekerjaan, atau impian yang selama ini diperjuangkan.



Meski menyakitkan, pengalaman kehilangan sering kali membuat seseorang lebih menghargai kehidupan. Psikologi menyebut bahwa masa-masa sulit seperti ini dapat memunculkan post-traumatic growth, yaitu pertumbuhan positif yang terjadi setelah menghadapi pengalaman berat.



Orang yang pernah kehilangan biasanya menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain. Mereka juga lebih memahami bahwa tidak ada yang benar-benar permanen dalam hidup, sehingga belajar untuk menghargai momen dan hubungan yang dimiliki saat ini.



3. Anda Pernah Menyadari Bahwa Tidak Semua Orang Akan Menyukai Anda



Saat masih muda, banyak orang berusaha keras untuk mendapatkan persetujuan dari semua orang. Namun seiring waktu, seseorang mulai menyadari bahwa mustahil menyenangkan semua pihak.



Kesadaran ini merupakan tanda kedewasaan emosional. Anda mulai memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh pendapat orang lain. Kritik dan penolakan tidak lagi dianggap sebagai ancaman terhadap harga diri, melainkan sebagai bagian dari kehidupan sosial yang wajar.



Orang yang matang tidak lagi menghabiskan energi untuk mengejar pengakuan dari semua orang. Mereka lebih fokus pada hubungan yang sehat dan orang-orang yang benar-benar menghargai keberadaan mereka.



4. Anda Pernah Mengakui Kesalahan dan Meminta Maaf



Mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan karakter. Dalam psikologi, kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan sendiri menunjukkan tingkat kecerdasan emosional yang baik.



Tidak semua orang mampu berkata, "Saya salah" atau "Maaf". Banyak yang lebih memilih menyalahkan keadaan atau orang lain demi menjaga ego.



Jika Anda pernah dengan tulus meminta maaf dan belajar dari kesalahan tersebut, itu menunjukkan bahwa Anda sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Anda tidak lagi melihat kesalahan sebagai sesuatu yang mempermalukan, tetapi sebagai kesempatan untuk berkembang.



5. Anda Pernah Mengalami Masa Kesepian



Kesepian sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Namun, ada perbedaan antara merasa kesepian dan mampu menikmati waktu sendirian.



Masa-masa ketika Anda harus menghadapi kehidupan tanpa banyak dukungan dapat menjadi periode penting untuk mengenal diri sendiri. Dalam kesendirian, seseorang mulai memahami apa yang benar-benar penting, apa yang diinginkan, dan siapa dirinya sebenarnya.



Psikologi menunjukkan bahwa kemampuan untuk nyaman dengan diri sendiri merupakan salah satu indikator kematangan emosional. Orang yang mampu menikmati waktu sendiri biasanya tidak terlalu bergantung pada validasi dari luar.



6. Anda Pernah Mengubah Pandangan Hidup Setelah Mendapatkan Pengalaman Baru



Orang yang bijaksana tidak selalu mempertahankan keyakinan lama hanya karena sudah terbiasa dengannya. Mereka terbuka terhadap informasi baru dan bersedia mengubah cara berpikir ketika menemukan pemahaman yang lebih baik.



Jika Anda pernah menyadari bahwa pandangan Anda dahulu ternyata tidak sepenuhnya benar, lalu bersedia belajar dan berkembang, itu adalah tanda kedewasaan intelektual.



Psikologi menekankan pentingnya fleksibilitas kognitif, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan cara berpikir dengan situasi dan informasi yang baru. Orang yang memiliki kemampuan ini cenderung lebih bijaksana dan lebih mampu menghadapi perubahan.



7. Anda Mulai Memilih Kedamaian daripada Selalu Ingin Menang



Ketika masih muda, banyak orang merasa harus selalu membuktikan diri benar dalam setiap perdebatan. Namun seiring bertambahnya pengalaman, seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua konflik harus dimenangkan.



Kadang-kadang, menjaga hubungan yang baik dan ketenangan batin jauh lebih penting daripada memenangkan argumen.



Ini bukan berarti menyerah atau tidak memiliki prinsip. Justru, kemampuan untuk memilih pertempuran yang penting menunjukkan pengendalian diri dan kedewasaan emosional.



Orang yang bijaksana memahami bahwa energi mereka terbatas. Mereka tidak lagi membuang waktu untuk perdebatan yang tidak membawa manfaat.



8. Anda Mulai Menyadari Bahwa Hidup Tidak Harus Sempurna



Salah satu tanda terbesar dari kedewasaan adalah menerima bahwa hidup tidak akan pernah sepenuhnya sempurna. Akan selalu ada masalah, kegagalan, dan hal-hal yang berada di luar kendali.



Daripada terus mengejar kesempurnaan, orang yang matang belajar menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari kehidupan. Mereka tetap berusaha menjadi lebih baik, tetapi tidak lagi menghukum diri sendiri ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana.



Psikologi menyebut sikap ini sebagai penerimaan diri (self-acceptance), yang berkaitan erat dengan kesehatan mental dan kebahagiaan jangka panjang.



Penutup



Kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang diperoleh dalam semalam. Ia terbentuk melalui pengalaman, refleksi, dan kemampuan untuk belajar dari berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup.



Jika Anda pernah mengalami kegagalan, kehilangan, kesepian, penolakan, atau bahkan perubahan besar yang memaksa Anda untuk melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda, jangan terburu-buru menganggap semua itu sebagai penderitaan yang sia-sia.



Boleh jadi, pengalaman-pengalaman tersebut sedang membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih matang, dan lebih bijaksana.



