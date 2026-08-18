Bukan Soal Usia, 7 Kebiasaan Ini Disebut Berkaitan dengan Kedewasaan Emosional

JawaPos.com – Kedewasaan seseorang tidak hanya dapat dilihat dari usia atau pengalaman hidup. Cara menghadapi persoalan, menerima masukan, serta mengelola emosi juga menjadi bagian penting dalam kematangan seseorang.

Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat sejumlah pola perilaku yang dapat menunjukkan bahwa kemampuan mengelola emosi seseorang masih perlu dikembangkan. Hal tersebut dapat terlihat ketika menghadapi konflik, menerima kritik, menjalani hubungan, hingga menghadapi kegagalan.

Namun, penting dipahami bahwa ciri-ciri tersebut bukanlah diagnosis psikologis. Setiap orang dapat sesekali menunjukkan perilaku serupa, terutama ketika sedang berada dalam tekanan.

Dilansir dari GE Editing, berikut tujuh kebiasaan yang disebut berkaitan dengan kematangan emosional.

1. Mudah bereaksi secara berlebihan Salah satu bagian penting dari kematangan emosional adalah kemampuan mengatur respons ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan.

Seseorang yang masih kesulitan mengelola emosi terkadang memberikan reaksi yang jauh lebih besar daripada persoalan yang dihadapi. Perbedaan pendapat sederhana, misalnya, dapat berkembang menjadi kemarahan atau kekecewaan yang sulit dikendalikan.

Mengenali pola tersebut menjadi langkah awal untuk memahami emosi sekaligus belajar memberikan respons yang lebih proporsional.

2. Tidak mudah menerima kritik Masukan sebenarnya dapat menjadi sarana untuk memperbaiki diri. Namun, bagi seseorang yang belum matang secara emosional, kritik bisa terasa seperti serangan terhadap dirinya.

Akibatnya, mereka mungkin langsung bersikap defensif, tersinggung, atau bahkan membalas orang yang memberikan masukan.