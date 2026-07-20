Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Selasa, 21 Juli 2026 | 04.05 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Membiarkan Semua Jendelanya Terbuka Bahkan di Musim Hujan Biasanya Menunjukkan 7 Kepribadian

Ilustrasi seseorang yang memandang ke luar jendela. (Freepik) - Image

Ilustrasi seseorang yang memandang ke luar jendela. (Freepik)

JawaPos.com - Pada pandangan pertama, membiarkan jendela terbuka saat hujan tampak seperti kebiasaan kecil atau bahkan kelalaian. 

Namun, bagi sebagian orang, ini adalah pilihan sadar yang mencerminkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar preferensi udara segar. 

Menurut psikologi, kebiasaan ini dapat memberikan petunjuk unik tentang tipe kepribadian seseorang.

Orang yang tetap membuka jendela bahkan ketika hujan deras turun, biasanya memiliki karakteristik mental dan emosional yang berbeda dari kebanyakan orang.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh kepribadian yang sering ditunjukkan oleh orang-orang yang membiarkan jendelanya tetap terbuka bahkan di musim hujan:

1. Mereka adalah Pencari Sensasi Emosional

Bagi sebagian orang, suara hujan yang jatuh dan angin sejuk yang masuk melalui jendela bukan sekadar cuaca — itu adalah pengalaman emosional yang intens.

Psikologi menyebut ini sebagai “sensory seeking,” di mana seseorang mencari rangsangan dari lingkungan untuk memicu respons emosional tertentu. 

Mereka mungkin menikmati kesan dramatis dari angin dan hujan, dan merasa lebih “hidup” saat berinteraksi dengan alam secara langsung.

2. Mereka Cenderung Lebih Bebas dan Tidak Terikat Aturan

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Ngeri! Jendela Pesawat Ryanair Pecah saat Mengudara, Penumpang Nyaris Tersedot Keluar - Image
Internasional

Ngeri! Jendela Pesawat Ryanair Pecah saat Mengudara, Penumpang Nyaris Tersedot Keluar

Selasa, 14 Juli 2026 | 01.17 WIB

Pilih Satu Jendela yang Paling Tidak Anda Sukai, Itulah Hal yang Menguras Energi Anda dan Menghalangi Anda Menikmati Hidup - Image
Kepribadian

Pilih Satu Jendela yang Paling Tidak Anda Sukai, Itulah Hal yang Menguras Energi Anda dan Menghalangi Anda Menikmati Hidup

Kamis, 12 Maret 2026 | 19.38 WIB

Jika Orang Selalu Tampak Terbuka kepada Anda, Kemungkinan Besar Anda Melakukan 9 Hal Ini Secara Alami Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Jika Orang Selalu Tampak Terbuka kepada Anda, Kemungkinan Besar Anda Melakukan 9 Hal Ini Secara Alami Menurut Psikologi

Selasa, 14 Juli 2026 | 01.26 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

6

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

7

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

8

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

9

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

10

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore