Menurut Psikologi, Orang yang Membiarkan Semua Jendelanya Terbuka Bahkan di Musim Hujan Biasanya Menunjukkan 7 Kepribadian

JawaPos.com - Pada pandangan pertama, membiarkan jendela terbuka saat hujan tampak seperti kebiasaan kecil atau bahkan kelalaian.

Namun, bagi sebagian orang, ini adalah pilihan sadar yang mencerminkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar preferensi udara segar.

Menurut psikologi, kebiasaan ini dapat memberikan petunjuk unik tentang tipe kepribadian seseorang.

Orang yang tetap membuka jendela bahkan ketika hujan deras turun, biasanya memiliki karakteristik mental dan emosional yang berbeda dari kebanyakan orang.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh kepribadian yang sering ditunjukkan oleh orang-orang yang membiarkan jendelanya tetap terbuka bahkan di musim hujan:

1. Mereka adalah Pencari Sensasi Emosional

Bagi sebagian orang, suara hujan yang jatuh dan angin sejuk yang masuk melalui jendela bukan sekadar cuaca — itu adalah pengalaman emosional yang intens.

Psikologi menyebut ini sebagai “sensory seeking,” di mana seseorang mencari rangsangan dari lingkungan untuk memicu respons emosional tertentu.

Mereka mungkin menikmati kesan dramatis dari angin dan hujan, dan merasa lebih “hidup” saat berinteraksi dengan alam secara langsung.