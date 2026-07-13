Ngeri! Jendela Pesawat Ryanair Pecah saat Mengudara, Penumpang Nyaris Tersedot Keluar

JawaPos.com - Seorang penumpang Ryanair dilaporkan nyaris tersedot keluar pesawat setelah jendela di samping tempat duduknya pecah saat penerbangan dari Thessaloniki, Yunani, menuju Memmingen, Jerman. Insiden yang terjadi pada Jumat pekan lalu itu memaksa pesawat kembali ke bandara asal untuk melakukan pendaratan darurat.

Korban yang disebut sebagai pria berusia 61 tahun asal Serbia dikabarkan sempat terangkat dari kursinya akibat derasnya aliran udara di luar pesawat. Menurut laporan media lokal, tubuhnya bahkan sempat menggantung dengan posisi kepala mengarah keluar jendela sebelum akhirnya berhasil diselamatkan.

Dilansir via Guardian, laporan menyebut pria tersebut tidak sampai tersedot keluar karena istrinya berusaha menahan kedua kakinya hingga pesawat berhasil dikendalikan. Dugaan awal menyebut kerusakan mesin menyebabkan serpihan menghantam jendela akrilik hingga pecah.

Insiden itu terjadi pada penerbangan Ryanair FR1879 yang dioperasikan anak perusahaan Ryanair, Malta Air.

Michalis Giannakos, pejabat serikat pekerja di Yunani, mengatakan korban dilarikan ke rumah sakit setelah pesawat mendarat. Ia mengalami syok serta luka akibat gesekan dan terpaan udara yang sangat dingin di luar kabin.

Presiden Panhellenic Federation of Public Hospital Employees itu menyebut kejadian tersebut "hampir menjadi sebuah tragedi."

Rekaman video dan foto yang beredar memperlihatkan masker oksigen otomatis turun dari langit-langit kabin setelah tekanan udara di dalam pesawat menurun akibat pecahnya jendela.